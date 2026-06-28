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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/rusya-operasyona-devam-ediyor-iki-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1106826650.html
Rusya operasyona devam ediyor: İki yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
Rusya operasyona devam ediyor: İki yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri operasyona devam eden Rus birliklerin Dnepropetrovsk ve Zaporojye bölgelerinde olmak üzere iki... 28.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-28T12:45+0300
2026-06-28T12:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
donbass
ukrayna
rus ordusu
özel askeri harekat
ukrayna silahlı kuvvetleri
mig-29
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, Rus birliklerin Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Pisantsı, Zaporojye Bölgesi'nde ise Novoselovka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.460 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Nikolaev Bölgesi'ndeki eğitim kampını Geran İHA'ları ile vurdu, saldırıda tekne ve insansız deniz araçları depoların yanı sıra askeri personel etkisiz hale getirildi.Son bir günde Ukrayna'ya ait iki MiG-29 imha edildi, enerji tesisleri vuruldu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 7 güdümlü uçak bombası, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 590 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-ve-ulasim-tesisleri-1106366781.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, donbass, ukrayna, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, mig-29, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, donbass, ukrayna, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, mig-29, himars

Rusya operasyona devam ediyor: İki yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti

12:45 28.06.2026
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus ordusunun Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı sürüyor
Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri operasyona devam eden Rus birliklerin Dnepropetrovsk ve Zaporojye bölgelerinde olmak üzere iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında, Rus birliklerin Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Pisantsı, Zaporojye Bölgesi'nde ise Novoselovka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.460 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Nikolaev Bölgesi'ndeki eğitim kampını Geran İHA'ları ile vurdu, saldırıda tekne ve insansız deniz araçları depoların yanı sıra askeri personel etkisiz hale getirildi.
Son bir günde Ukrayna'ya ait iki MiG-29 imha edildi, enerji tesisleri vuruldu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 7 güdümlü uçak bombası, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 590 uçak tipi İHA önledi.
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım tesisleri vuruldu
9 Haziran , 13:23
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