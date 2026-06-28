https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/rusya-operasyona-devam-ediyor-iki-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1106826650.html

Rusya operasyona devam ediyor: İki yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti

Rusya operasyona devam ediyor: İki yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri operasyona devam eden Rus birliklerin Dnepropetrovsk ve Zaporojye bölgelerinde olmak üzere iki... 28.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-28T12:45+0300

2026-06-28T12:45+0300

2026-06-28T12:45+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rusya savunma bakanlığı

donbass

ukrayna

rus ordusu

özel askeri harekat

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, Rus birliklerin Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Pisantsı, Zaporojye Bölgesi'nde ise Novoselovka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.460 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Nikolaev Bölgesi'ndeki eğitim kampını Geran İHA'ları ile vurdu, saldırıda tekne ve insansız deniz araçları depoların yanı sıra askeri personel etkisiz hale getirildi.Son bir günde Ukrayna'ya ait iki MiG-29 imha edildi, enerji tesisleri vuruldu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 7 güdümlü uçak bombası, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 590 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-ve-ulasim-tesisleri-1106366781.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, donbass, ukrayna, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, mig-29, himars