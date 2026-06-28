https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/istanbulda-taksim-ve-sishane-metro-istasyonlari-ile-funikuler-bugun-kapali-1106822314.html
İstanbul'da Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile füniküler bugün kapalı
İstanbul'da Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile füniküler bugün kapalı
Sputnik Türkiye
Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın valilik kararıyla saat 10.00'dan itibaren kapatılacağını duyurdu. 28.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-28T09:54+0300
2026-06-28T09:54+0300
2026-06-28T09:54+0300
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İstanbul Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatılacak.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya karar İstanbul Valiliği tarafından alındı.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/istanbulda-bugun-hangi-yollar-kapali--1106488503.html
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metro, metro i̇stanbul, metro hattı
İstanbul'da Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile füniküler bugün kapalı
Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın valilik kararıyla saat 10.00'dan itibaren kapatılacağını duyurdu.
İstanbul Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatılacak.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya karar İstanbul Valiliği tarafından alındı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 28 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve - F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır. - M2 hattımızın Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."