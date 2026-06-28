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İstanbul'da Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile füniküler bugün kapalı
İstanbul'da Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile füniküler bugün kapalı
Sputnik Türkiye
Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın valilik kararıyla saat 10.00'dan itibaren kapatılacağını duyurdu. 28.06.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatılacak.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya karar İstanbul Valiliği tarafından alındı.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
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İstanbul'da Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile füniküler bugün kapalı

09:54 28.06.2026
© Abdülhamid Hoşbaşİstanbul havalimanı metro
İstanbul havalimanı metro - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
© Abdülhamid Hoşbaş
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Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın valilik kararıyla saat 10.00'dan itibaren kapatılacağını duyurdu.
İstanbul Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatılacak.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya karar İstanbul Valiliği tarafından alındı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 28 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve - ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır. - ⁠M2 hattımızın Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."
istanbul kapalı yollar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
TÜRKİYE
İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?
14 Haziran , 10:29
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