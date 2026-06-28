https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/istanbulda-taksim-ve-sishane-metro-istasyonlari-ile-funikuler-bugun-kapali-1106822314.html

İstanbul'da Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile füniküler bugün kapalı

İstanbul'da Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile füniküler bugün kapalı

Sputnik Türkiye

Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın valilik kararıyla saat 10.00'dan itibaren kapatılacağını duyurdu. 28.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-28T09:54+0300

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İstanbul Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatılacak.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya karar İstanbul Valiliği tarafından alındı.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/istanbulda-bugun-hangi-yollar-kapali--1106488503.html

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