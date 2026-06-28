https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/disisleri-bakanligi-israil-1915-olaylariyla-ilgili-kabul-ettigi-kararla-kendi-suclarini-ortbas-1106836472.html
Dışişleri Bakanlığı: İsrail 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettiği kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemekte
Dışişleri Bakanlığı: İsrail 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettiği kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemekte
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin karara yönelik Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümetinin... 28.06.2026, Sputnik Türkiye
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dışişleri bakanlığı
1915 olayları
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanında Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir" ifadeleri yer aldı.Kararın 'kötü niyetli bir girişim' olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/israilli-bakan-ben-gvir-hakkinda-savas-sucu-sorusturmasi-abd-adalet-bakanligina-sikayet-edildi-1106830797.html
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i̇srail, gazze, dışişleri bakanlığı, 1915 olayları
i̇srail, gazze, dışişleri bakanlığı, 1915 olayları
Dışişleri Bakanlığı: İsrail 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettiği kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemekte
22:43 28.06.2026 (güncellendi: 22:49 28.06.2026)
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin karara yönelik Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflediğine dair bir açıklama yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanında Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir" ifadeleri yer aldı.
Kararın 'kötü niyetli bir girişim' olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:
Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesinde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan (İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir.
Türkiye, İsrail'in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının son bulması ve Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir.