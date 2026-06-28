https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/disisleri-bakanligi-israil-1915-olaylariyla-ilgili-kabul-ettigi-kararla-kendi-suclarini-ortbas-1106836472.html

Dışişleri Bakanlığı: İsrail 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettiği kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemekte

Dışişleri Bakanlığı: İsrail 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettiği kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemekte

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin karara yönelik Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümetinin... 28.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-28T22:43+0300

2026-06-28T22:43+0300

2026-06-28T22:49+0300

türki̇ye

i̇srail

gazze

dışişleri bakanlığı

1915 olayları

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanında Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir" ifadeleri yer aldı.Kararın 'kötü niyetli bir girişim' olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/israilli-bakan-ben-gvir-hakkinda-savas-sucu-sorusturmasi-abd-adalet-bakanligina-sikayet-edildi-1106830797.html

türki̇ye

i̇srail

gazze

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i̇srail, gazze, dışişleri bakanlığı, 1915 olayları