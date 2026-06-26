https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/yargitaydan-is-sozlesmeleri-icin-emsal-karar-1106788911.html
Yargıtay'dan iş sözleşmeleri için emsal karar
Yargıtay'dan iş sözleşmeleri için emsal karar
Sputnik Türkiye
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş sözleşmeleri açısından emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, sayfalarca süren iş sözleşmesinin geçerli... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T10:15+0300
2026-06-26T10:15+0300
2026-06-26T10:15+0300
türki̇ye
yargıtay
sözleşme
yüksek mahkeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1a/1106789002_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_39f7d05dc51649d31008f6564e2d1f67.jpg
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş sözleşmeleri açısından emsal niteliği taşıyan bir karara imza attı.Kararda, sayfalarca süren bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için her sayfasında ayrı ayrı imza ve kaşe bulunmasının zorunlu olmadığı, tarafların iradesini ortaya koyan metin bütünlüğünün sağlanması ve son sayfanın imzalı ve kaşeli olmasının hukuken yeterli olduğu belirtildi.Uyuşmazlık fabrikanın bir bölümünün devri nedeniyle yaşandıDosyaya göre, bir şirkette çalışan usta ile işveren arasında maaşın yanı sıra fabrikanın bir bölümünün satışı konusunda anlaşma yapıldı ve taraflar iş sözleşmesi imzaladı.Ancak sözleşmeye rağmen bağımsız bölümün devredilmediğini ileri süren işçi, yargıya başvurdu.Davalı şirket ise sayfalarca süren sözleşmenin tüm sayfalarında şirket yetkilisinin imza ve kaşesinin bulunmadığını öne sürerek satışın geçersiz olduğunu savundu.Yerel mahkeme ve istinaf talebi reddettiDavayı değerlendiren mahkeme, sözleşmenin her sayfasında imza bulunmadığı gerekçesiyle satışın iptaline karar verdi.Kararın istinafa taşınmasının ardından Bölge Adliye Mahkemesi de itirazları reddetti.Bunun üzerine dosya temyiz edilerek Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin önüne geldi.Yargıtay, yerel mahkeme ve istinaf kararlarını bozdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/yksde-yapay-zekayla-kopya-girisimi-tutuklamayla-sonuclandi-bir-anda-aklima-geldi-1106786493.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1a/1106789002_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cae805a026e269deb5db3fb23170e871.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yargıtay, sözleşme, yüksek mahkeme
yargıtay, sözleşme, yüksek mahkeme
Yargıtay'dan iş sözleşmeleri için emsal karar
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş sözleşmeleri açısından emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, sayfalarca süren iş sözleşmesinin geçerli sayılması için her sayfanın ayrı ayrı imzalanmasının zorunlu olmadığına hükmetti.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş sözleşmeleri açısından emsal niteliği taşıyan bir karara imza attı.
Kararda, sayfalarca süren bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için her sayfasında ayrı ayrı imza ve kaşe bulunmasının zorunlu olmadığı, tarafların iradesini ortaya koyan metin bütünlüğünün sağlanması ve son sayfanın imzalı ve kaşeli olmasının hukuken yeterli olduğu belirtildi.
Uyuşmazlık fabrikanın bir bölümünün devri nedeniyle yaşandı
Dosyaya göre, bir şirkette çalışan usta ile işveren arasında maaşın yanı sıra fabrikanın bir bölümünün satışı konusunda anlaşma yapıldı ve taraflar iş sözleşmesi imzaladı.
Ancak sözleşmeye rağmen bağımsız bölümün devredilmediğini ileri süren işçi, yargıya başvurdu.
Davalı şirket ise sayfalarca süren sözleşmenin tüm sayfalarında şirket yetkilisinin imza ve kaşesinin bulunmadığını öne sürerek satışın geçersiz olduğunu savundu.
Yerel mahkeme ve istinaf talebi reddetti
Davayı değerlendiren mahkeme, sözleşmenin her sayfasında imza bulunmadığı gerekçesiyle satışın iptaline karar verdi.
Kararın istinafa taşınmasının ardından Bölge Adliye Mahkemesi de itirazları reddetti.
Bunun üzerine dosya temyiz edilerek Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin önüne geldi.
Yargıtay, yerel mahkeme ve istinaf kararlarını bozdu.