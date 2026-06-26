https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/uzmani-yanitladi-ozel-hastane-acillerinde-para-talep-edilebilir-mi--1106799688.html
Uzmanı yanıtladı: Özel hastane acillerinde para talep edilebilir mi?
Uzmanı yanıtladı: Özel hastane acillerinde para talep edilebilir mi?
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’la Gün Ortası’na konuk olan TÜKONFED Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Şahan Can Şahan, özel hastane acillerinde hastadan para talep edilemeyeceğini... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T15:51+0300
2026-06-26T15:51+0300
2026-06-26T15:51+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Şahan Can Şahan ile özel hastane acillerinde para talep edilmesi gündemiyle ilgili konuştu. Aslan’ın sorularını yanıtlayan Şahan, “Özel hastaneler sigortalı olup olunmadığını soramaz ve hiçbir ödeme talep edemez. “Önce yatırın, sonra anlaşılınca iade edelim” gibi durumlar doğru değil” dedi.“Yabancı hastalardan da para talep edilemez”Bu durumla karşılaşıldığında hastaların yapması gerekenlerle ilgili bilgiler de veren Şahan, “Vatandaşlar böyle bir durumda hastanenin hasta hakları birimiyle görüşebilirler. Acilin sorumlu hekimi mutlaka oluyor. O hekim arkadaşımızla da görüşebilirler. O şekilde çözülemiyorsa tüm illerde il sağlık müdürlüklerinde kriz masası oluyor. İlçe bazında da yine ilçe sağlık müdürlüklerine ulaşarak bu konuyu dile getirebilirler. Ancak öncelikle kendileri çok net bir şekilde ifade ederek; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda olsun, özel hastaneler yönetmeliğinde olsun, bunun dışında tüm bu tür konularla ilgili mevzuatta çok açık bir şekilde ifade edildiğini belirtmeliler. Acil konusunda para pul söz konusu olamaz. Kimlik, pasaport sorulamaz. Aklımıza gelebilir belki soru olarak; yabancılar için de aynısı geçerli. Kesinlikle bir para ödeme gibi konular gündeme gelmeksizin hizmet verilmek zorundadır.”Hangi durumlarda para ödeniyor?Özel hastane aciline giriş yapıldığındaki süreçle ilgili konuşan Şahan, “Kırmızı alanda muayene, ilaç, cihaz kullanımı ve görüntülemeler tamamen ücretsiz” dedi. Şahan, “Sarı alan diyebileceğimiz durumda ise hayati tehlikenin net olmadığı bir muayene, tetkik ve değerlendirme süreci bulunuyor. Hastanın hayati tehlikesinin olup olmadığı anlaşılıncaya kadar, yani hastanın stabil durumda olduğu kesinleşinceye kadar tüm işlemler ücretsiz” ifadelerini kullandı.Odaya çıkılması durumunda hastaya, “Şu anda hastanız stabil durumda. Hayati tehlikesi yok. Ancak şu işlemler yapılsa doğru olur. Tedavi süreci böyle ilerleyebilir” denilmeli” diyen Şahan, “O durumda ücret işleyecektir. Ancak bunu mutlaka hastaya veya hasta yakınlarına ileterek onların onayını almak durumundadırlar. Bir form imzalatmak ve doldurtmak durumundadırlar” diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye
radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye
Uzmanı yanıtladı: Özel hastane acillerinde para talep edilebilir mi?
Okan Aslan’la Gün Ortası’na konuk olan TÜKONFED Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Şahan Can Şahan, özel hastane acillerinde hastadan para talep edilemeyeceğini söyledi. Şahan, hastanın odaya yatırılması sırasındaki durumlara ilişkin de bilgiler verdi.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Şahan Can Şahan ile özel hastane acillerinde para talep edilmesi gündemiyle ilgili konuştu. Aslan’ın sorularını yanıtlayan Şahan, “Özel hastaneler sigortalı olup olunmadığını soramaz ve hiçbir ödeme talep edemez. “Önce yatırın, sonra anlaşılınca iade edelim” gibi durumlar doğru değil” dedi.
“Yabancı hastalardan da para talep edilemez”
Bu durumla karşılaşıldığında hastaların yapması gerekenlerle ilgili bilgiler de veren Şahan, “Vatandaşlar böyle bir durumda hastanenin hasta hakları birimiyle görüşebilirler. Acilin sorumlu hekimi mutlaka oluyor. O hekim arkadaşımızla da görüşebilirler. O şekilde çözülemiyorsa tüm illerde il sağlık müdürlüklerinde kriz masası oluyor. İlçe bazında da yine ilçe sağlık müdürlüklerine ulaşarak bu konuyu dile getirebilirler. Ancak öncelikle kendileri çok net bir şekilde ifade ederek; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda olsun, özel hastaneler yönetmeliğinde olsun, bunun dışında tüm bu tür konularla ilgili mevzuatta çok açık bir şekilde ifade edildiğini belirtmeliler. Acil konusunda para pul söz konusu olamaz. Kimlik, pasaport sorulamaz. Aklımıza gelebilir belki soru olarak; yabancılar için de aynısı geçerli. Kesinlikle bir para ödeme gibi konular gündeme gelmeksizin hizmet verilmek zorundadır.”
Hangi durumlarda para ödeniyor?
Özel hastane aciline giriş yapıldığındaki süreçle ilgili konuşan Şahan, “Kırmızı alanda muayene, ilaç, cihaz kullanımı ve görüntülemeler tamamen ücretsiz” dedi. Şahan, “Sarı alan diyebileceğimiz durumda ise hayati tehlikenin net olmadığı bir muayene, tetkik ve değerlendirme süreci bulunuyor. Hastanın hayati tehlikesinin olup olmadığı anlaşılıncaya kadar, yani hastanın stabil durumda olduğu kesinleşinceye kadar tüm işlemler ücretsiz” ifadelerini kullandı.
Odaya çıkılması durumunda hastaya, “Şu anda hastanız stabil durumda. Hayati tehlikesi yok. Ancak şu işlemler yapılsa doğru olur. Tedavi süreci böyle ilerleyebilir” denilmeli” diyen Şahan, “O durumda ücret işleyecektir. Ancak bunu mutlaka hastaya veya hasta yakınlarına ileterek onların onayını almak durumundadırlar. Bir form imzalatmak ve doldurtmak durumundadırlar” diye konuştu.