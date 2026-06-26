Trump’ın ‘Hizbullah’a karşı Suriye’ sözleri dayanaksız değil, ara formül gündeme gelebilir”

“İran’ın baskısıyla ve doğrudan maddelere konularak Lübnan’a dönük saldırıların da derhal duracağı da belirtiliyor. Lübnan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine uygun bir yola girileceği yönünde ABD’nin bir taahhüdü var. İran’ın kaybettiğini söylemek mümkün değil. Ancak Amerika’ya da Trump’a da hiç güvenilmez maalesef. Hizbullah 15 aya yakın bir süre bir kurşun atmadı ve ateşkese uymaya çalıştı. Karşı taraf ateşkesi binlerce kez ihlal etti. İsrail kurulmadan önce dahi Siyonistler İsrail’in içinde olması gerektiğini iddia ettiler. Batı Şeria aslında Kudüs ile birlikte 1948’de aldığı topraklardan ideolojik ve tarihsel anlamda kutsaldı. Güney Lübnan da bir ölçüde böyle. Lübnan devletiyle ilişkiler var. Bağımsızlık aslında 1946’da tamamlandı. Bunu İsrail’in kuruluşuyla değerlendirmek lazım. Lübnan kurulurken önemli olan orada bir tampon devlet yaratmaktı. Bu tampon devlet esas olarak Cebel Lübnan merkezli ve Maruni burjuvazisine dayalı olacaktı. Ekonomik olarak yaşama şansı olmadığı için bu olmadı ve Güney Lübnan’ı dahil ettiler. Güney Lübnan’da yaşayan Şiiler İsrail’in kuruluşundan itibaren işgal edilmeye, öldürülmeye başladılar. Bu yeni bir sorun değil. Filistin Kurtuluş Örgütü’nün kurulmasıyla birlikte bu daha da karmaşık bir hal aldı. Lübnan devleti kuruluşundan beri bildiğimiz anlamda bir devlet hiçbir zaman olmadı. Hristiyanlar çoğunluklarını nüfus içinde kaybetti ve diğerleri marjinalize edildi. Şiiler aslında Lübnan’da güneyde ve Dahiye gibi çeşitli bölgelerde yaşıyorlar. Dahiye’de İsrail’in işgal ve baskısından yaşadığı Şiiler yaşıyor. İsrail bugün bu sorunu aşamayacak durumda. Hiçbir savaş kuralı tanımamasına rağmen bunu aşamıyor. İran’ı da alt edemeyince İsrail için hayati bir sorun daha da hayati olarak devam edecek gibi görünüyor. ABD, İran ile anlaşmaları gereği Lübnan’dan mümkün olduğunda elini kolunu çekmek zorunda. Bir yandan İsrail için Lübnan tehlikesi giderek büyüyecek. Anlaşmanın Lübnan ile ilgili bölümü tartışmaya açık olacak.”