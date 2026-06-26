SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli zamlarıyla ilgili kulislerde ne konuşuluyor?

“Emekli zamları için kulisten gelenleri aktaracağım. 3 Temmuz’da son 6 aylık enflasyon açıklanıyor. Sosyal güvenlik çatısı altında ne alınıyorsa maaşlarına yansıyacak. Zam değil enflasyon farkı yansıyacak diyorlar. Sen 60-65 yaşına gelmiş bir insana enflasyon farkı de bakalım ne oluyor. Ona göre zam, her şeye zam ona da zam. Ankara’dan gelen son kulislere göre SSK Bağ-Kur’a yüzde 18 civarı, memura ise yüzde 15’e yakın zam bekleniyor. Asıl mesele refah payı olacak mı veya seyyanen zam verilecek mi? Bu tamamen cumhurbaşkanına bağlı olacak. Kulislerde olumlu bir hava konuşuluyor. Aralık ayında sayın cumhurbaşkanının konuşmasından ve ocak ayındaki konuşmasından sonra kemer sıkma politikaları uygulanacağı söylenmişti. Normalde ben temmuzda yüzde 20’ye yuvarlanmasını bekliyordum. Borsada yaşanan sıkıntı nedeniyle temmuz yerine bence ocağa kayacak gibi ve bu nedenle enflasyon farkı neyse birebir uygulanacak. Üstünü artık beklemiyorum, normalde bekliyordum. Çünkü ciddi bir zarar var, bu zararı yüzde 70’den yüzde 10’a çekmek için çalışmalar yapılıyor. Emekli maaşları sadece gerçekleşen enflasyon kadar güncelleniyor ama marketteki fiyatlar öyle değil”