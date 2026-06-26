https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/rutte-ankarada-on-milyarlarca-dolarlik-yeni-savunma-sozlesmeleri-aciklanacak-1106785002.html
Rutte: Ankara'da on milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmeleri açıklanacak
Rutte: Ankara'da on milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmeleri açıklanacak
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkat çekerek, Ankara Zirvesi'nde savunma sanayisine özel geniş kapsamlı bir... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek Ankara Zirvesi öncesinde yaptığı değerlendirmede, zirveye ilişkin en büyük beklentisinin savunma yatırımlarında tarihi bir dönüşümün hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.Geçen yıl düzenlenen Lahey Zirvesi'nde, 2035 yılına kadar NATO üyelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ini savunmaya ayırması yönünde tarihi bir karar alındığını hatırlatan Rutte, Ankara Zirvesi'nin bu kararların uygulamaya geçirilmeye başlanacağını göstereceğini belirtti.İlkbaharda Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve ASELSAN'da genç mühendislerle bir araya geldiğini anlatan Rutte, şirketin NATO açısından kritik bir rol üstlendiğini vurguladı:Ankara Zirvesi'nde on milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmeleri açıklanacakAnkara Zirvesi kapsamında geniş katılımlı bir savunma sanayisi günü düzenleneceğini belirten Rutte, burada sektörün sunduğu fırsatların sergileneceğini ve on milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmelerinin açıklanacağını söyledi.'Lahey'den bile daha önemli olabilir'Ankara Zirvesi'nin, müttefiklerin savunma harcamaları, savunma sanayisi üretimi ve caydırıcılık alanındaki taahhütlerini uygulamaya koyduğunu gösterecek kritik bir toplantı olacağını belirten Rutte, şöyle konuştu:
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Rutte: Ankara'da on milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmeleri açıklanacak
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkat çekerek, Ankara Zirvesi'nde savunma sanayisine özel geniş kapsamlı bir program düzenleneceğini, zirvede on milyarlarca dolarlık yeni sözleşmelerin duyurulacağını ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek Ankara Zirvesi öncesinde yaptığı değerlendirmede, zirveye ilişkin en büyük beklentisinin savunma yatırımlarında tarihi bir dönüşümün hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.
Geçen yıl düzenlenen Lahey Zirvesi'nde, 2035 yılına kadar NATO üyelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ini savunmaya ayırması yönünde tarihi bir karar alındığını hatırlatan Rutte, Ankara Zirvesi'nin bu kararların uygulamaya geçirilmeye başlanacağını göstereceğini belirtti.
İlkbaharda Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve ASELSAN'da genç mühendislerle bir araya geldiğini anlatan Rutte, şirketin NATO açısından kritik bir rol üstlendiğini vurguladı:
"Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi ASELSAN, İttifakımızın tüm üyelerine fayda sağlayacak Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor."
Ankara Zirvesi'nde on milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmeleri açıklanacak
Ankara Zirvesi kapsamında geniş katılımlı bir savunma sanayisi günü düzenleneceğini belirten Rutte, burada sektörün sunduğu fırsatların sergileneceğini ve on milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmelerinin açıklanacağını söyledi.
'Lahey'den bile daha önemli olabilir'
Ankara Zirvesi'nin, müttefiklerin savunma harcamaları, savunma sanayisi üretimi ve caydırıcılık alanındaki taahhütlerini uygulamaya koyduğunu gösterecek kritik bir toplantı olacağını belirten Rutte, şöyle konuştu:
"Bence Ankara Zirvesi gerçekten çok önemli. Hatta belki de Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli. Çünkü artık verilen taahhütlerin hayata geçirildiğini göreceğiz."