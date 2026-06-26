https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/rutte-ankarada-on-milyarlarca-dolarlik-yeni-savunma-sozlesmeleri-aciklanacak-1106785002.html

Rutte: Ankara'da on milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmeleri açıklanacak

Rutte: Ankara'da on milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmeleri açıklanacak

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkat çekerek, Ankara Zirvesi'nde savunma sanayisine özel geniş kapsamlı bir... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T02:40+0300

2026-06-26T02:40+0300

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nato

ankara

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek Ankara Zirvesi öncesinde yaptığı değerlendirmede, zirveye ilişkin en büyük beklentisinin savunma yatırımlarında tarihi bir dönüşümün hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.Geçen yıl düzenlenen Lahey Zirvesi'nde, 2035 yılına kadar NATO üyelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ini savunmaya ayırması yönünde tarihi bir karar alındığını hatırlatan Rutte, Ankara Zirvesi'nin bu kararların uygulamaya geçirilmeye başlanacağını göstereceğini belirtti.İlkbaharda Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve ASELSAN'da genç mühendislerle bir araya geldiğini anlatan Rutte, şirketin NATO açısından kritik bir rol üstlendiğini vurguladı:Ankara Zirvesi'nde on milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmeleri açıklanacakAnkara Zirvesi kapsamında geniş katılımlı bir savunma sanayisi günü düzenleneceğini belirten Rutte, burada sektörün sunduğu fırsatların sergileneceğini ve on milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmelerinin açıklanacağını söyledi.'Lahey'den bile daha önemli olabilir'Ankara Zirvesi'nin, müttefiklerin savunma harcamaları, savunma sanayisi üretimi ve caydırıcılık alanındaki taahhütlerini uygulamaya koyduğunu gösterecek kritik bir toplantı olacağını belirten Rutte, şöyle konuştu:

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