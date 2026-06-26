https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/bilim-insanlari-yasli-insan-hucrelerini-yeniden-genclestirmeye-calisiyor-1106803894.html

Bilim insanları yaşlı insan hücrelerini yeniden gençleştirmeye çalışıyor

Bilim insanları yaşlı insan hücrelerini yeniden gençleştirmeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Yaşlanma, hücrelerimizin de kaderi mi? Bilim insanları ilk kez yaşayan bir hastada hücresel yaşlanmayı tersine çevirmeye çalışıyor. İlk hedefleri kritik göz hastalığı glokomu tersine çevirmek.

2026-06-26T17:36+0300

2026-06-26T17:36+0300

2026-06-26T17:36+0300

sağlik

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glokom

glokom nedir

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Boston merkezli özel bir biyoteknoloji girişimi, optik sinir hasarlarını (optik nöropatiler) tedavi etmek üzere geliştirilen dünyanın ilk gen terapisi uygulamasını bir canlı hastaya gerçekleştirdi. Tedavi, özellikle açık açılı glokom (OAG) hastalarını hedef alıyor.Modern tedavilerin sınırıGünümüzde glokom tedavileri, yalnızca mevcut görme seviyesini korumaya yarıyor. Kaybolan görmeyi geri getirme imkanı sunmuyor. Bu noktada yeni geliştirilen ilacın devreye girmesi hedefleniyor. İlaç, OCT4, SOX2 ve KLF4 (kısaca OSK) genlerini kullanarak yetişkin hücreleri daha kök hücre benzeri bir duruma yeniden programlıyor.İlaca yer veren Nature dergisi, hayvan deneylerinde kısmi başarı elde edilmiş olsa da bu teknolojinin ciddi riskleri barındırdığını aktardı. Riskler arasında, özellikle kanser hücrelerinin kontrolsüz çoğalması tehlikesi öne çıkıyor. Ancak göz, hayati organlar arasında “kritik olmayan” bir konumda olduğu için ilk insan denemesi için uygun bir hedef olarak seçildi.Epigenetik devrimi mi, riskli mi?Harvard Tıp Fakültesi Genetik Profesörü David Sinclair, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:Sinclair’in ekibi, 2020’de Nature dergisinde yayımladıkları çalışmada farelerde bazı hücreleri yeniden programlamayı başarmıştı. Bu çalışma, 2016’da Salk Enstitüsü’nde başlayan araştırmalara dayanıyordu. Ancak genlerin aşırı ifade edilmesi veya uzun süre aktif kalması durumunda farelerde tümör oluşumu gibi ciddi yan etkiler gözlenmişti.2020 çalışmasında Sinclair, tümör riskini azaltmak için genlerden birini çıkardı ve istenen genleri doğrudan hedef hücrelere taşıyan bir virüs kullandı. O dönemde uzmanlar, tedavinin insanlara uygulanabilmesi için daha fazla güvenlik çalışması gerektiğini vurgulamıştı.Klinik denemeler ne diyor?ABD merkezli şirketin Bilimsel Direktörü Sharon Rosenzweig-Lipson da şu açıklamayı yaptı:Tedavi başarılı olursa, milyonlarca glokom hastası için umut kapısı açılacağı aktarıldı. Çünkü mevcut tedaviler görmeyi iyileştiremiyor, ancak hücresel saat geri döndürülebilirse durumun değişebileceği düşünülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/tuik-acikladi-turkiyede-gecen-yil-en-cok-neye-zaman-ayrildi-1106790086.html

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yaşlanma, araştırma, glokom, glokom nedir