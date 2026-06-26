Bakan Tekin'in 'keşke açlık grevi yapmadan gelip söyleselerdi' dediği öğretmen konuştu
19:17 26.06.2026 (güncellendi: 19:18 26.06.2026)
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Garip Dede Dergâhı Vakfı Başkanı Celal Fırat ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali oldu.
Özgür Özel, dün akşam Garip Dede Cemevi’nde düzenlenen On Muharrem Orucu programına katıldı. Cemevinin bahçesinde yoğun ilgiyle karşılanan Özel, kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Bu sırada topluluktan “Hain Kemal” sloganları yükseldi.
Garip Dede Dergâhı Vakfı Başkanı Celal Fırat yaşananları canlı yayında şu sözlerle anlattı:
Cumhuriyet Halk Partisi’nden beni aradı arkadaşlar. Özgür Başkan sizin oraya gelmek istiyordu. Bundan daha önceki yıllarda Sayın Kılıçdaroğlu gelmişti, Sayın Davutoğlu gelmişti, Binali Yıldırım Başkan gelmişti.Çok çok farklı kesimler gelmişti, onu söyleyeyim. Buyursun gelsin dedim. Sadece sonra söyledim İl Başkanı Özgür Çelik'e.Dedim ki Sayın Başkanım rica ediyorum gelirken duyuru yapmayın. Çünkü burada on muharef, binlerce insan var. Bir de sizin de biraz önceki girişte söylediğiniz gibi çok yoğun bir çerçevede bir sorun var, sıkıntı var.Ciddi bir şekilde iki grup arasından birbirine karşı bir hengame var. Gerginlik oluşmasın etmesin. Peki tamam dediler.Dün sabah bir baktım, bir sayı şeyler var. Sosyal medya üzerinde duyurular yapılmış. Tekrar kendilerine aradım.Bizim bölgede bizimle alakalı değil dedi. Dün akşam da sizin dediğiniz gibi Özgür Bey geldi. Özgür Bey içeri girdi.Geldik oturduk, ben konuşma yaptım. Özgür Başkan konuşma yaptı. Oruçlarımızı açtık, türbe ziyaretini yaptı.Akbinde ileri doğru, çıkışa doğru, bizim burası çok büyük bir alan. Kapıdan dışarı çıktı, kalabalık o hengame. Ben geri durdum.Hatta arkadaşlarım geçmiş olsun dedim. Arkadaşlar kazası biraz gönderdik. Bir baktım, dışarıda bir slogan atılıyor.Hain Kemal diye bir sloganlar atılıyor. Bu da gerçekten bizi rahatsız etti. Kurum olarak bir cemaiyenin ziyaretine geldiğinde herkesin buranın kimliğine, ürfat etmene saygı göstermesi lazım.Hem biz de bizim atemdeyiz. Oruç tutuyoruz, yastayız. Peygamber Hazreti Hüseyin'in başını kesildiği bir günde böyle söylenler, sözler bizi rahatsız etti.Çok yoğun bir çerçevede, sizin de söylediğiniz gibi, eleştirenler de oldu, destek yolları oldu. Biz kesinlikle bu konuyla ilgili çok üzüntülüyüz, onu söyleyeyim. Sabah indi Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradım.Bu üzüntülerimizi kesinlikle bildirdim kendilerine. Hatta dün Halkalı'da aşure etkinliğine gelecekti. Fakat son anda oradaki toplumun hassasiyetini de göz önünde aldığından dolayı da gelmedim dedi.Çünkü insanlar gerginler. Sadece bu tartışmaların önüne geçmek için ben gelmedim dedi. Böyle bir süreç yaşandı.Bugün de maalesef sosyal medyada çok yoğun bir şekilde linç ediliyoruz. Haklı oldukları tabi insanlar bilmiyorlar meselenin içerisinde. Sanki böyle cemaiyende biz sologan attırmışız gibi bir mantık videolar.Bu da gerçekten sadece siz değil, şu anda da cemaiyendeyim. Birazdan konuşmamız olacak. Halkımız da üzgün, onu da söyleyeyim.5-10 kişinin, 20-30 kişinin yaptığını koskoca olan Alevi toplumun halkına mal etmemek gerekiyor. Sizin söylemenin şu an gerçekten çok yoğun bir çerçeve.Halkta kimle konuşsak yoğun bir çerçevede Kılıçdaroğlu'na ilişkilen bir kesim var. Bu süreci, bu butlan meselesini kabul görmeyen, ki biz de demokratik olarak kesinlikle bunu kabul görmeyen bir noktadayız. Bunun sözünü de kuruyoruz, ne diyoruz? Siyasetin daha demokratik olması lazım.Kendi iş meselelerine yargının müdahale etmemesi gerektirdiğini de söyledik, sözümüzü de kurduk.
Taban maaş hakkının geri getirilmesi ve atama mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle Ankara’da açlık grevinde olan öğretmenlerin eylemi 12. gününde sürüyor. Sendika, bugün taleplerini bir kez daha duyurmak için saat 13.00'te Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürüdü ve basın açıklaması gerçekleştirdi.
Radyo Sputnik canlı yayın konuğu olan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali, şunları söyledi:
Yani biz sendikayeti olarak yüzde de görüştük kendisiyle bundan iki sene önce. Sadece onunla değil, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı dönem Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şanlıoğlu'yla birkaç kez görüştük.Zaten Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Fethullah Güner'le sık sık görüşme halindeydik. Bununla birlikte özellikle son iki yüz senedir meclis ayağında, Öğretmenlik Metrik Kanunu görüşmeleri sırasında da sendik olarak söz almış ve orada talebimizi yine ifade etmiştik. Talebimize bir karşılık bulmuştuk meclis içerisinde.Orada yine tanıklardan bir tanesi de yine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şanlıoğlu ve aynı zamanda o döneme Milli Eğitim Komisyon Başkanı eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'di. Yani şöyle söylemek gerekiyor, bizim bu talebimizi bilmeyen ya da ona hak vermeyen şu an herhangi bir bürokrat yok, denk gelmedik. Daha düne kadar, iki güne kadar, iki gün öncesine kadar o da AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler'di.Yani bugün biz zaten duyduğumuzda Sayın Tekin'in demecini, cevabını şok geçirdik. Yani bunu bir karikatür olarak görmek istiyoruz açıkçası. Yani herhangi bir temas kurulmadı. Biz beklerdik ki Sayın Bakan'dan bizim çalışmalarımız var, önümüze koyduğumuz, fark ediyoruz demesini beklerdik. Arka planda duyulmaması mümkün değil.Zaten duyduğunu ben kendi müzakere aşamalarını, müzakerede bulunan kişi olarak biliyorum. Duydu, biliyordu zaten kendisiyle görüşüldü, konuşuldu bu arada. Duymadığı bir şey değil.Yani bunu sizin aracınıza herkes bilsin. Benim olduğum bir ortamda zaten haberlerdi. Yani kendisiyle görüşüldü.Yani şurası mesela bizim bulunduğumuz yer Milliyetli Bakanlığı'nın üst olası. Yukarısı. Yani girebilirdi, bir bürokratını gönderebilirdi, bizi davet edebilirdi.Nedir derdiniz gelin bir konuşalım şunu bir halledelim demesi gerekirken bunu söylüyor. Ama şu andan itibaren de artık her şeyden haberi var ve mutlaka o temasın sağlanması lazım. Sayın Tekin'den çağırmasını ve görüşme yapmamızı karşılıklı bunu bekliyoruz.