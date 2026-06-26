https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/bakan-gurlek-duyurdu-48-ayri-operasyon-841-supheli-hakkinda-adli-islem-1106787191.html
Bakan Gürlek duyurdu: 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem
Bakan Gürlek duyurdu: 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütlerine yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 Haziran'daki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da vurgulandığı üzere vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasının devletin en temel önceliklerinden biri olduğunu belirtti.Bu kapsamda pazartesi günü 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına "Organize suç örgütleri ile mücadele" konulu genelge gönderildiğini hatırlatan Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıklarının emniyet ve jandarma birimleriyle koordinasyon içinde harekete geçtiğini ifade etti.48 operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlemBakan Gürlek, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonların sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:"48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu kapsamda 31 Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, 24 ilde TCK 220 kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon yapılmış, 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir. Ayrıca örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik 10 Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, 10 ilde 13 operasyon yapılmış, 130 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir."'Güçlü koordinasyonun açık bir göstergesi'Operasyonların ardından ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Akın Gürlek, yürütülen çalışmaların kurumlar arasındaki iş birliğini ortaya koyduğunu belirtti.Gürlek, operasyon sonuçlarının yargı teşkilatının süratli refleksinin, kolluk birimlerinin sahadaki etkinliğinin ve kurumlar arasındaki güçlü koordinasyonun açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.
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Bakan Gürlek duyurdu: 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem
09:23 26.06.2026 (güncellendi: 09:24 26.06.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütlerine yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 Haziran'daki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da vurgulandığı üzere vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasının devletin en temel önceliklerinden biri olduğunu belirtti.
Bu kapsamda pazartesi günü 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına "Organize suç örgütleri ile mücadele" konulu genelge gönderildiğini hatırlatan Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıklarının emniyet ve jandarma birimleriyle koordinasyon içinde harekete geçtiğini ifade etti.
48 operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem
Bakan Gürlek, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonların sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu kapsamda 31 Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, 24 ilde TCK 220 kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon yapılmış, 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir. Ayrıca örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik 10 Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, 10 ilde 13 operasyon yapılmış, 130 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir."
'Güçlü koordinasyonun açık bir göstergesi'
Operasyonların ardından ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Akın Gürlek, yürütülen çalışmaların kurumlar arasındaki iş birliğini ortaya koyduğunu belirtti.
Gürlek, operasyon sonuçlarının yargı teşkilatının süratli refleksinin, kolluk birimlerinin sahadaki etkinliğinin ve kurumlar arasındaki güçlü koordinasyonun açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.