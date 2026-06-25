https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/yeni-nesiller-daha-hizli-yaslaniyor-1106773092.html

“Yeni nesiller daha hızlı yaşlanıyor”

“Yeni nesiller daha hızlı yaşlanıyor”

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda bilim insanlarının nesiller arasındaki yaşlanma hızına dönük yaptığı araştırmadan aktarımlar yaptı. Aslan... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T16:54+0300

2026-06-25T16:54+0300

2026-06-25T16:54+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda İngiltere ve ABD'de 164 binden fazla kişinin sağlık verileri incelenerek yapılan araştırmadan aktarımlar yaptı.Araştırmaların öne çıkardığı bulgulara yönelik detaylar paylaşan Aslan, yeni nesillerde obezite, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve yağlı karaciğer gibi hastalıkların görülmeye başladığını kaydetti. Aslan, “Bazı çalışmalarda, kan değerleri ve epigenetik belirteçler kullanılarak hesaplanan "biyolojik yaşın" kronolojik yaştan daha hızlı ilerlediği tespit edildi” dedi.Biyolojik yaşlanmayı neler etkiliyor?Yüksek stres, kaygı, ekonomik baskılar ve yalnızlık da yaşlanma süreçlerini hızlandırabilecek faktörler arasında gösterildiğini ifade eden Aslan, “Daha hareketsiz yaşam, ultra işlenmiş gıdaların tüketimi, düzensiz uyku ve uzun ekran süreleri risk faktörleri olarak öne çıkıyor. Hava kirliliği, mikroplastikler ve bazı kimyasal maddelere maruziyetin de biyolojik yaşlanmayı etkileyebileceği düşünülüyor” diye konuştu.Öte yandan araştırmada biyolojik yaşlanmayı ölçmek için yaş ve dokuz farklı kan biyobelirteci üzerinden hesaplanan "PhenoAge" yöntemi kullanıldı. İncelenen göstergeler arasında iltihaplanma belirteci CRP, kan şekeri, kreatinin, albümin ve beyaz kan hücresi sayıları yer aldı.

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2026

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