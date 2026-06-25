Yapay zeka teknoloji sınırlarını aşmaya hazırlanıyor

“Anthropic’in yalnızca Claude gibi modeller üreten bir yapay zeka şirketi olmaktan çıkıp yaşam bilimleri alanında büyük bir oyuncuya dönüşeceği tahmini var. Bu bir iddia. Anthropic’in doğrudan ilaç üretmesi değil zihinsel alt yapıya yerleşmesi durumu söz konusu. Araştırmaya göre dünya stratejik bir teknolojiyi birkaç coğrafi merkezin insafına bırakmak istemeyecek. Bu yüzden 2030’a kadar alternatif üretim ve paketleme, malzeme, ekipman arayışları güçlenecek deniyor. Yapay zeka sistemlerinin haklarıyla ilgili tartışmaların da ana akıma girip girmeyeceği tartışılıyor. Yapay zeka ya bir gün bilinçli hale gelirse? O zaman daha verimli olur ama acaba ona bir hak vermemiz de gerekir mi?”