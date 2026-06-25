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YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/yapay-zeka-teknoloji-sinirlarini-asmaya-hazirlaniyor-1106761016.html
Yapay zeka teknoloji sınırlarını aşmaya hazırlanıyor
Yapay zeka teknoloji sınırlarını aşmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu, yapay zeka ve teknoloji dünyasından son gelişmeler oldu. Serhat... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T11:25+0300
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yapay zeka
anthropic
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Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeni Şeyler Rehberi programında gazeteci Serhat Ayan, yapay zeka ve teknoloji dünyasında öne çıkan gelişmeleri ele aldı. Programda, yapay zeka şirketlerinin sağlık ve yaşam bilimleri alanındaki yükselen etkisi, küresel teknoloji üretiminde beklenen dönüşümler ve gelecekte yapay zeka sistemlerinin haklarının tartışılıp tartışılmayacağı gibi dikkat çekici başlıklar masaya yatırıldı.Gazeteci Serhat Ayan, şöyle aktardı:
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radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yapay zeka, anthropic
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yapay zeka, anthropic

Yapay zeka teknoloji sınırlarını aşmaya hazırlanıyor

11:25 25.06.2026
Serhat Ayan
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
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Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
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Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu, yapay zeka ve teknoloji dünyasından son gelişmeler oldu. Serhat Ayan, yapay zekanın geleceğine ilişkin olası soruları ve tahminleri ele aldı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeni Şeyler Rehberi programında gazeteci Serhat Ayan, yapay zeka ve teknoloji dünyasında öne çıkan gelişmeleri ele aldı. Programda, yapay zeka şirketlerinin sağlık ve yaşam bilimleri alanındaki yükselen etkisi, küresel teknoloji üretiminde beklenen dönüşümler ve gelecekte yapay zeka sistemlerinin haklarının tartışılıp tartışılmayacağı gibi dikkat çekici başlıklar masaya yatırıldı.
Gazeteci Serhat Ayan, şöyle aktardı:
“Anthropic’in yalnızca Claude gibi modeller üreten bir yapay zeka şirketi olmaktan çıkıp yaşam bilimleri alanında büyük bir oyuncuya dönüşeceği tahmini var. Bu bir iddia. Anthropic’in doğrudan ilaç üretmesi değil zihinsel alt yapıya yerleşmesi durumu söz konusu. Araştırmaya göre dünya stratejik bir teknolojiyi birkaç coğrafi merkezin insafına bırakmak istemeyecek. Bu yüzden 2030’a kadar alternatif üretim ve paketleme, malzeme, ekipman arayışları güçlenecek deniyor. Yapay zeka sistemlerinin haklarıyla ilgili tartışmaların da ana akıma girip girmeyeceği tartışılıyor. Yapay zeka ya bir gün bilinçli hale gelirse? O zaman daha verimli olur ama acaba ona bir hak vermemiz de gerekir mi?”
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