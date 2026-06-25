https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/yapay-zeka-teknoloji-sinirlarini-asmaya-hazirlaniyor-1106761016.html
Yapay zeka teknoloji sınırlarını aşmaya hazırlanıyor
Yapay zeka teknoloji sınırlarını aşmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu, yapay zeka ve teknoloji dünyasından son gelişmeler oldu. Serhat... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T11:25+0300
2026-06-25T11:25+0300
2026-06-25T11:25+0300
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Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeni Şeyler Rehberi programında gazeteci Serhat Ayan, yapay zeka ve teknoloji dünyasında öne çıkan gelişmeleri ele aldı. Programda, yapay zeka şirketlerinin sağlık ve yaşam bilimleri alanındaki yükselen etkisi, küresel teknoloji üretiminde beklenen dönüşümler ve gelecekte yapay zeka sistemlerinin haklarının tartışılıp tartışılmayacağı gibi dikkat çekici başlıklar masaya yatırıldı.Gazeteci Serhat Ayan, şöyle aktardı:
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Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yapay zeka, anthropic
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yapay zeka, anthropic
Yapay zeka teknoloji sınırlarını aşmaya hazırlanıyor
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu, yapay zeka ve teknoloji dünyasından son gelişmeler oldu. Serhat Ayan, yapay zekanın geleceğine ilişkin olası soruları ve tahminleri ele aldı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeni Şeyler Rehberi programında gazeteci Serhat Ayan, yapay zeka ve teknoloji dünyasında öne çıkan gelişmeleri ele aldı. Programda, yapay zeka şirketlerinin sağlık ve yaşam bilimleri alanındaki yükselen etkisi, küresel teknoloji üretiminde beklenen dönüşümler ve gelecekte yapay zeka sistemlerinin haklarının tartışılıp tartışılmayacağı gibi dikkat çekici başlıklar masaya yatırıldı.
Gazeteci Serhat Ayan, şöyle aktardı:
“Anthropic’in yalnızca Claude gibi modeller üreten bir yapay zeka şirketi olmaktan çıkıp yaşam bilimleri alanında büyük bir oyuncuya dönüşeceği tahmini var. Bu bir iddia. Anthropic’in doğrudan ilaç üretmesi değil zihinsel alt yapıya yerleşmesi durumu söz konusu. Araştırmaya göre dünya stratejik bir teknolojiyi birkaç coğrafi merkezin insafına bırakmak istemeyecek. Bu yüzden 2030’a kadar alternatif üretim ve paketleme, malzeme, ekipman arayışları güçlenecek deniyor. Yapay zeka sistemlerinin haklarıyla ilgili tartışmaların da ana akıma girip girmeyeceği tartışılıyor. Yapay zeka ya bir gün bilinçli hale gelirse? O zaman daha verimli olur ama acaba ona bir hak vermemiz de gerekir mi?”