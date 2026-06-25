https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/venezuelayi-cifte-deprem-vurdu-39-saniyede-iki-buyuk-yikim-1106778205.html
Venezuela'yı çifte deprem vurdu: 39 saniyede iki büyük yıkım
Venezuela'yı çifte deprem vurdu: 39 saniyede iki büyük yıkım
Sputnik Türkiye
24 Haziran 2026’da Venezuela, 39 saniye arayla meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki bu sarsıntılar, ülkenin kuzey kıyısındaki... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T18:48+0300
2026-06-25T18:48+0300
2026-06-25T18:48+0300
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Sığ odaklı olan depremler, Karakas başta olmak üzere geniş bir bölgede ağır hasara yol açtı. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken, yetkililer olağanüstü hal ilan etti. Yıkımın boyutları ve can kayıplarına ilişkin bilgiler güncellenirken, uzmanlar depremlerin 1812 ve 1967’deki büyük depremlerle benzerlik gösterdiğini belirtti. Depremlerin merkez üssü ve etkilenen bölgelere dair veriler, Sputnik'in infografiğinde.
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i̇nfografi̇k, venezuela, deprem, инфографика
i̇nfografi̇k, venezuela, deprem, инфографика
Venezuela'yı çifte deprem vurdu: 39 saniyede iki büyük yıkım
24 Haziran 2026’da Venezuela, 39 saniye arayla meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki bu sarsıntılar, ülkenin kuzey kıyısındaki aktif fay hatlarında gerçekleşti.
Sığ odaklı olan depremler, Karakas başta olmak üzere geniş bir bölgede ağır hasara yol açtı. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken, yetkililer olağanüstü hal ilan etti. Yıkımın boyutları ve can kayıplarına ilişkin bilgiler güncellenirken, uzmanlar depremlerin 1812 ve 1967’deki büyük depremlerle benzerlik gösterdiğini belirtti.
Depremlerin merkez üssü ve etkilenen bölgelere dair veriler, Sputnik'in infografiğinde.