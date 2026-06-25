https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/venezuelayi-cifte-deprem-vurdu-39-saniyede-iki-buyuk-yikim-1106778205.html

Venezuela'yı çifte deprem vurdu: 39 saniyede iki büyük yıkım

Venezuela'yı çifte deprem vurdu: 39 saniyede iki büyük yıkım

Sputnik Türkiye

24 Haziran 2026’da Venezuela, 39 saniye arayla meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki bu sarsıntılar, ülkenin kuzey kıyısındaki... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T18:48+0300

2026-06-25T18:48+0300

2026-06-25T18:48+0300

multi̇medya

i̇nfografi̇k

venezuela

deprem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106777493_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5514b8ef487cb8bccf230b0da14e365b.png

Sığ odaklı olan depremler, Karakas başta olmak üzere geniş bir bölgede ağır hasara yol açtı. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken, yetkililer olağanüstü hal ilan etti. Yıkımın boyutları ve can kayıplarına ilişkin bilgiler güncellenirken, uzmanlar depremlerin 1812 ve 1967’deki büyük depremlerle benzerlik gösterdiğini belirtti. Depremlerin merkez üssü ve etkilenen bölgelere dair veriler, Sputnik'in infografiğinde.

venezuela

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇nfografi̇k, venezuela, deprem, инфографика