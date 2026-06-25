https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/irak-tum-abd-gucleri-cekildikten-sonra-irakta-herhangi-bir-silahli-direnis-icin-hicbir-gerekce-veya-1106753548.html

Irak: Tüm ABD güçleri çekildikten sonra Irak’ta herhangi bir silahlı direniş için hiçbir gerekçe veya ihtiyaç kalmayacak

Irak: Tüm ABD güçleri çekildikten sonra Irak’ta herhangi bir silahlı direniş için hiçbir gerekçe veya ihtiyaç kalmayacak

Sputnik Türkiye

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD askerlerinin ülkeden tamamen ayrılmasının ardından silahlı grupların varlık gerekçesinin ortadan kalkacağını söyledi. 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T01:36+0300

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Bağdat’ta IMI Network’ün kıdemli sunucularından Hadley Gamble ile gerçekleştirdiği özel röportajda, ülkedeki güvenlik durumu ve ABD ile ilişkilerin geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.ABD güçlerinin Irak’tan çekilmesinin ardından silahlı yapıların varlığını sürdürmesi için bir neden kalmayacağını belirten Zeydi, şu ifadeleri kullandı:Zeydi, özellikle silahlı grupların önemli bir bölümünün silahlarını devlet kurumlarına teslim etme sürecine girdiğini belirterek, devletin güvenlik alanındaki otoritesini güçlendirmeye yönelik adımların sürdüğünü söyledi.'Silah tekeli devlette toplanıyor'Irak hükümetinin temel hedeflerinden birinin silahın yalnızca devletin kontrolünde olması olduğunu vurgulayan Zeydi, bu konuda kayda değer ilerleme sağlandığını ve devletin silah üzerindeki tekelini tesis etmeyi amaçlayan süreçte olumlu sonuçlar elde edildiğini ve çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini dile getirdi.Zeydi, “ABD ile ilişkiler askeri boyuttan ekonomik ortaklığa dönüşecek” diyerek yeni dönemin çerçevesini ortaya koydu.Yolsuzlukla mücadelenin hükümetin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Zeydi, bu alandaki çalışmaların hız kazandığını ifade etti.

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