“İngiltere’de gelen gideni sopayla aratacak”

“İşçi Partisi sol değil. İngiltere’yi, Tony Blair’e kadar gidersek ‘İsrail’in İngiliz Dostları’denen klik yönetiyor. İngiltere’nin dış borçlarının yüzde sekseni girdiği savaşlardan kaynaklı. Belirleyici şeylerden biri Ukrayna savaşı. Halk Rusya’yı sevmiyor örneğin ancak savaşmak da istemiyor. Savaşacak güçleri yok. Politikaları belirleyen bir diğer faktör de İsrail ile olan ilişki. İsrail, gelişmiş bütün ülkeleri sömürüyor. Çin Komünist Partisi, Rusya gibi ülkelerin düzeneği çalışıyor örneğin. Bunlar kendi ülkeleri, bütünlükleri ve halkları için uğraşıyorlar. 1980’lerdeki Çin’i hatırlayalım bir de şu ana bakalım. Şu an uzay çağına gelmiş durumdalar. Rusya da aynı şekilde. Bu ülkeler de halk da zenginleşti. Ruslar artık yurt dışına gidip çalışmıyorlar. Kendi ülkelerinde çalışıp yaşıyorlar. İngiltere’de Keir Starmer’ın başına gelen iki büyük şey var. Bir tanesi Peter Mandelson. Mandelson’ın Epstein ile ilişkisi vardı. Starmer bunu bilmediğini söyledi oysa bildiği de biliniyordu. Mandelson’ın başka sabıkaları da var. Sistemin içinde tutulmaması gereken bir adam. Ayrıca Mandelson da Keir Starmer da solcu değil. Tony Benn’den bahsetmiyoruz. Ancak Mandelson ve Starmer liberal. Labour’ın başına bir Sir hiç geçmemişti. Labour’ın kurumsallaşması cumhuriyetçi köklerden kaynaklı. Labour İngiltere’nin solunu temsil ediyor ancak Fransız İhtilali’nden gelen cumhuriyetçi kökler de vardı. Ancak başına Sir koydular. Manchester’ın etnik yapısı çok güçlü. Mandelson Manchester’ın belediye başkanı. Oradaki doğululardan oy alıyor. Ancak gelen gideni sopayla aratacak çünkü bir programları yok. Örneğin Jeremy Corbyn listeyi eline aldığında ‘Ben güneş enerjisine yatırım yapıp üreteceğim’ demişti. Bunların elinde böyle bir program dahi yok. Bunlar, göç olup olmayacağını tartışıyor. Bunları zaten devlet kontrol ediyor. Avrupa’daki politikacılar için belirleyici kavramlardan biri Ukrayna savaşı. Müthiş bir kaynak israfı ve pahalılığa sebep oldu. Ayrıca savaş manyağı İsrail’in derdi bitmiyor. Bu savaşlarla her kesimi yormaya başladılar. Demokrasinin altını kazımaya başladılar. Avrupa demokrasileri İsrail’i korumak için kendilerini bitiriyor, intihar ediyor.”