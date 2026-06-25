Deniz Zeyrek: Gazetecilere akreditasyon vermemeyi Türkiye diretti

Bu bize yönelik bir şey, yani yabancı gazetecilere uyguladıkları bir yasak yok. Türkiye'deki şöyle bir akreditasyon uygulanmış, ben bugün yaptığım görüşmelerden onu anladım. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sarayına gidebilenler NATO'ya akredite edilmiş.İletişim Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı programlarında akreditasyon yasağı uyguladığı isimler dışarıda tutulmuş. Yani onların davetli listesinde iseniz, uçağa davet ediliyorsanız, resepsiyonlara davet ediliyorsanız, oradaki toplantılara davet ediliyorsanız, NATO'nun da akreditasyon kartını alıyorsunuz. Uygulama şöyledir, bir basın merkezi kurulur.Toplantıya katılan yetkililer, diplomatlar, bakanlar, devlet başkanları gelir o basın merkezinde basın toplantısı düzenlerler ya da bazen diplomatlar gelir gazetecileri bilgilendirir. Oradaki akreditasyon, oradaki basın merkeziyle sınırlı bir şey aslında. Yani çok matah bir şey de değil.Biri film için geldiklerinde ya da kendileri bir şeyleri sızdırmak için geldiklerinde gazetecilerle temasları oluyor. Ama devlet başkanlarını foto muhabirleri, kameramanlar dışında çok kimse görmüyor zaten. Türk gazetecilerinin akreditasyonu buradaki iletişim başkanlığına bırakılmış.Siz karar verin demişler. Onlar da burada uyguladıklarının aynısını uygulamışlar, öyle bir liste yapmışlar. Bana şunu söyleyemez, yani siz NATO zirvesini izleyecek kapasiteli bir gazetecisiniz diyemez.Çünkü ben ona Washington'da, Brüksel'de, Prag'da, Vilnius'ta, İstanbul'da NATO zirvelerini takip ettiğimi kanıtlayabilirim. Bir koleksiyonum var benim, katıldığım toplantılarda verilen o batch'leri saklarım mesela, onu da kanıtlarım. Yani ben ne uğraşacağım, Türkiye halletsin modundalar biraz.Cumhurbaşkanlığı sarayına almadığım gazeteciyi NATO vesilesiyle almam şeklinde bir tavır var. O tavrı kırabileceklerini sanmıyorum ben. Bu NATO içinde tartışma yaratır mı? Yaratır tabii yani bugün çok üst düzey NATO görevlileri bile, haklısınız ama işte genel sekreter böyle bir inset kullandı tarzında cümleler kurdular.Şöyle bunlar da toplantının kazasız belasız bitmesini istiyor. NATO tarafı da kazasız belasız bitmesini istiyor. Böyle bir gerilim var şu anda NATO'da. Trump'tan kaynaklı bir gerilim var. Şu anda NATO genel sekreteri Rutte, Trump'ı ve Erdoğan'ı karşısına almak istemiyor. Bunu da açık açık bütün toplantılarda muhataplarına söylüyor.