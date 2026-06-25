Deniz Zeyrek: Gazetecilere akreditasyon vermemeyi Türkiye diretti
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteci Deniz Zeyrek ve Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan oldu.
Ankara'da yapılacak olan NATO Zirvesi'ne birçok gazeteci akredite olamadığını ve ret gerekçesinin de açıklanmadığını duyurdu. Gazeteci Deniz Zeyrek, daha önce yapılan birçok NATO Zirvesi'nin dünyanın farklı şehirlerinde izlediğini vurgulayarak; "NATO başvuru sisteminde toplanan başvuruların listesini Ankara’ya göndermişler ve onayları Ankara’nın geri gönderdiği “akreditasyon” listesine göre vermişler. Burhanettin Duran bizi görmezden geldiği ve hiçbir etkinliğe davet etmediğinden, Ankara’daki NATO zirvesini de izlememizi istememiştir" dedi.
Gazeteci Deniz Zeyrek şunları söyledi:
Bu bize yönelik bir şey, yani yabancı gazetecilere uyguladıkları bir yasak yok. Türkiye'deki şöyle bir akreditasyon uygulanmış, ben bugün yaptığım görüşmelerden onu anladım. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sarayına gidebilenler NATO'ya akredite edilmiş.İletişim Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı programlarında akreditasyon yasağı uyguladığı isimler dışarıda tutulmuş. Yani onların davetli listesinde iseniz, uçağa davet ediliyorsanız, resepsiyonlara davet ediliyorsanız, oradaki toplantılara davet ediliyorsanız, NATO'nun da akreditasyon kartını alıyorsunuz. Uygulama şöyledir, bir basın merkezi kurulur.Toplantıya katılan yetkililer, diplomatlar, bakanlar, devlet başkanları gelir o basın merkezinde basın toplantısı düzenlerler ya da bazen diplomatlar gelir gazetecileri bilgilendirir. Oradaki akreditasyon, oradaki basın merkeziyle sınırlı bir şey aslında. Yani çok matah bir şey de değil.Biri film için geldiklerinde ya da kendileri bir şeyleri sızdırmak için geldiklerinde gazetecilerle temasları oluyor. Ama devlet başkanlarını foto muhabirleri, kameramanlar dışında çok kimse görmüyor zaten. Türk gazetecilerinin akreditasyonu buradaki iletişim başkanlığına bırakılmış.Siz karar verin demişler. Onlar da burada uyguladıklarının aynısını uygulamışlar, öyle bir liste yapmışlar. Bana şunu söyleyemez, yani siz NATO zirvesini izleyecek kapasiteli bir gazetecisiniz diyemez.Çünkü ben ona Washington'da, Brüksel'de, Prag'da, Vilnius'ta, İstanbul'da NATO zirvelerini takip ettiğimi kanıtlayabilirim. Bir koleksiyonum var benim, katıldığım toplantılarda verilen o batch'leri saklarım mesela, onu da kanıtlarım. Yani ben ne uğraşacağım, Türkiye halletsin modundalar biraz.Cumhurbaşkanlığı sarayına almadığım gazeteciyi NATO vesilesiyle almam şeklinde bir tavır var. O tavrı kırabileceklerini sanmıyorum ben. Bu NATO içinde tartışma yaratır mı? Yaratır tabii yani bugün çok üst düzey NATO görevlileri bile, haklısınız ama işte genel sekreter böyle bir inset kullandı tarzında cümleler kurdular.Şöyle bunlar da toplantının kazasız belasız bitmesini istiyor. NATO tarafı da kazasız belasız bitmesini istiyor. Böyle bir gerilim var şu anda NATO'da. Trump'tan kaynaklı bir gerilim var. Şu anda NATO genel sekreteri Rutte, Trump'ı ve Erdoğan'ı karşısına almak istemiyor. Bunu da açık açık bütün toplantılarda muhataplarına söylüyor.
‘Kılıçdaroğlu arınsın gelsin'
Bodrum Yurttaş İnisiyatifi adlı bir grup, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Bodrum'da istemiyoruz" başlıklı bir imza kampanyası başlatacaklarını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nu "istenmeyen adam" ilan ettiklerini belirten Bodrum sakini platform üyeleri, Kılıçdaroğlu'na dilerse "tarih önünde savunma hakkını kullanma" seçeneği sunduklarını duyurdu.
Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan şöyle konuştu:
Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlar olarak adınması meselesi çok Kemal Kılıçdaroğlu'na ait ya da onun belirlediği bir süreç değil. Olmadığı da çok ortada. Bir süreci eklemlendi Kemal Kılıçdaroğlu.Bu bizi çok yakınen ilgilendiriyor. Tekrar rejiminin ömrünü uzatmaya yönelik bir operasyon olarak görüyor. Bütün modrum böyle görüyor bunu.Sağcısı, solcusu. Bu işin görüş ayrımı yok zaten. O yüzden yurttaş inisiyatifi biraz ön plana çıktı bu süreçte.Yani bu CHP'nin meselesi değil de Türkiye'nin meselesi. İlk kez Türkiye İttifakı kendiliğinden böylesi bir ittifak oluştu.Yani eğer siyasal özel olarak düşünürseniz, Zafer Partisi İYİ Partisi'nden, Türkiye İşçi Partisi'nden, Sol Partisi'ye, Emek Partisi'ne, örgütlü taraflarına bu. Ama daha daha bence içeride bir kesim var ki, Türkiye'de bağımsız olarak kalmış, herhangi bir siyasal parti üyesi olmayan pek çok uluslararası bu süreçte dinamite oldular. Yani bunu görüyoruz, gözlerimizle görüyoruz.Çok fazla politika ile siyasetle de alakalı değil o kesimler. Ve bunun Türkiye meselesi olduğunu farkında toplum şu anda. Yarın başlatacağız, beş gün sürecek.Çok yoğun ilgi var. Daha imza kampanyamızı başlatmadan vatandaşlar, kendi tünelini kendi kendine şu anda gerçekten imza ederken de anlatmakta zorlanıyorum. Yurttaşlarımız imzalar toplamaya başlamışlar.Köylerden, beldelerden, mahallelerden akın akın imzalar toplamaya başlanmış. Yani durun dedik, bekleyin, bir start vereceğiz, bir açıklama yapacağız. Bunu bekletemedik, durmuyor artık insanlar.Böyle bir süreç yaşıyoruz, insanlar durmuyor. Ve sadece bu Butlan kararının, Kılıçdaroğlu'nun CHP ile alakalı olmadığını Türkiye görüyor şu anda. Yani İYİ Partilisine, Zafer Partilisine, Türkiye İçi Partilisine, Sol Partilisine, Emek Partilisine kadar bağımsız unsurlarına kadar herkes görüyor bunu.2023'teki kampanyada Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. %81 oy aldı efendim burada, %81. Tamam işte onu soruyorum.%81 oy aldığı bir yerde şimdi istenmeyen adam ilan ediliyor. Bunun üzerine konuşulması, tartışılması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu arasa arınsın gelsin derim. Yani bizim herkese kapımız açık ama yani arınsın gelsin.