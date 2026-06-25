CHP'li vekil Süleyman Bülbül, partisi için kıyamet senaryosunu anlattı

“Önümüzdeki günler çok önemli günler. CHP’nin saray idaresi tarafından yargı aparatlarıyla yönetimine mahkeme kararıyla bir yönetim atandı. Bu yönetim haksız hukuksuz icraatlarıyla tüzüğü uygulamıyor. 85 tane emekçimizi işten attı. Olağanüstü Kurultay talebimizi de yerine getirmiyor. Zor günler geçiriyoruz ama bu zor günlerde CHP’nin seçilmişleri olarak sorumluluğumuz Türkiye’nin seçmenine karşı. CHP seçmenleri dışında Türkiye vatandaşlarına da sorumluluğumuz var. 21 Mayıs’ta CHP’nin önü kapatılmak istendi. Biz bu durumda 6 yıldan beri kurultay yapmamış oluyoruz ve seçime girme hakkı kaybediliyor. Şu an 26 Temmuz 2026’dan önce kurultay yapmazsak seçime girme hakkını kaybederiz. Seçime kimi sokmak istiyorlar biliyor musunuz, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki yönetimi. Onlar rahatsız etmiyor Tayyip beyi. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu rahatsız ediyor. Türkiye’nin kıyameti şudur, Türkiye’deki vatandaşın gerçek gündeminde ekmek iş gelecek kaygısı gündeminde alternatif olan CHP’yi bir kenara itip parçala böl, karşımızda kimse kalmasın operasyonu bu. Bizim bu iktidara hayır diyen vatandaşlara karşı sorumluluğumuz var. İsmet İnönü’nün de dediği gibi “Yeni bir dünya kurulur, Türkiye yeniden yerini alır”