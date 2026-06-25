https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/chpli-vekil-suleyman-bulbul-partisi-icin-kiyamet-senaryosunu-anlatti-1106766426.html
CHP'li vekil Süleyman Bülbül, partisi için kıyamet senaryosunu anlattı
CHP'li vekil Süleyman Bülbül, partisi için kıyamet senaryosunu anlattı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu CHP Milletvekili Süleyman Bülbül oldu. Bülbül, Türkiye için kıyamet... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T13:53+0300
2026-06-25T13:53+0300
2026-06-25T13:53+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
kemal kılıçdaroğlu
özgür özel
ekrem i̇mamoğlu
chp
güçlü özgan
yeri ve zamanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Partisinin karşı karşıya olduğu süreci sert sözlerle eleştiren Bülbül, CHP’nin kurultay süreci ve seçimlere katılım hakkı üzerinden yürütüldüğünü öne sürdüğü müdahalelerin yalnızca partiyi değil, Türkiye’deki muhalefeti de hedef aldığını savundu. Yaşananların ülkenin geleceği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Bülbül, “Türkiye’nin kıyameti” olarak nitelendirdiği senaryoyu anlattı.Bülbül, şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, chp, güçlü özgan, yeri ve zamanı
radyo sputnik, radyo, radyo, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, chp, güçlü özgan, yeri ve zamanı
CHP'li vekil Süleyman Bülbül, partisi için kıyamet senaryosunu anlattı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu CHP Milletvekili Süleyman Bülbül oldu. Bülbül, Türkiye için kıyamet senaryosunu anlattı.
CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Partisinin karşı karşıya olduğu süreci sert sözlerle eleştiren Bülbül, CHP’nin kurultay süreci ve seçimlere katılım hakkı üzerinden yürütüldüğünü öne sürdüğü müdahalelerin yalnızca partiyi değil, Türkiye’deki muhalefeti de hedef aldığını savundu. Yaşananların ülkenin geleceği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Bülbül, “Türkiye’nin kıyameti” olarak nitelendirdiği senaryoyu anlattı.
“Önümüzdeki günler çok önemli günler. CHP’nin saray idaresi tarafından yargı aparatlarıyla yönetimine mahkeme kararıyla bir yönetim atandı. Bu yönetim haksız hukuksuz icraatlarıyla tüzüğü uygulamıyor. 85 tane emekçimizi işten attı. Olağanüstü Kurultay talebimizi de yerine getirmiyor. Zor günler geçiriyoruz ama bu zor günlerde CHP’nin seçilmişleri olarak sorumluluğumuz Türkiye’nin seçmenine karşı. CHP seçmenleri dışında Türkiye vatandaşlarına da sorumluluğumuz var. 21 Mayıs’ta CHP’nin önü kapatılmak istendi. Biz bu durumda 6 yıldan beri kurultay yapmamış oluyoruz ve seçime girme hakkı kaybediliyor. Şu an 26 Temmuz 2026’dan önce kurultay yapmazsak seçime girme hakkını kaybederiz. Seçime kimi sokmak istiyorlar biliyor musunuz, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki yönetimi. Onlar rahatsız etmiyor Tayyip beyi. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu rahatsız ediyor. Türkiye’nin kıyameti şudur, Türkiye’deki vatandaşın gerçek gündeminde ekmek iş gelecek kaygısı gündeminde alternatif olan CHP’yi bir kenara itip parçala böl, karşımızda kimse kalmasın operasyonu bu. Bizim bu iktidara hayır diyen vatandaşlara karşı sorumluluğumuz var. İsmet İnönü’nün de dediği gibi “Yeni bir dünya kurulur, Türkiye yeniden yerini alır”