https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/ceyhun-bozkurt-nato-artik-eski-gucunde-degil-yeni-aktorler-var-1106776969.html
Ceyhun Bozkurt: NATO artık eski gücünde değil, yeni aktörler var
Ceyhun Bozkurt: NATO artık eski gücünde değil, yeni aktörler var
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, yaklaşan NATO Zirvesi'nin ittifakın geleceği açısından kritik önemde olduğunu belirterek, NATO'nun yeni bir dönüşüm sürecine girdiği... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T17:57+0300
2026-06-25T17:57+0300
2026-06-25T17:57+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
radyo
radyo
radyo
radyo sputnik
ceyhun bozkurt
amerika
rusya
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01162f04186e05c4acb37798ea3fbffe.jpg
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik’te yayınlanan Bölgenin Kalbi programında yaklaşan NATO Zirvesi’ni değerlendirdi. Zirvenin NATO tarihinin en kritik toplantılarından biri olabileceğini belirten Bozkurt, küresel güç dengelerindeki değişimin ittifakın geleceğini de etkilediğini söyledi.NATO’nun geleceğine ilişkin farklı görüşlerin bulunduğunu ifade eden Bozkurt, şunları söyledi:“Ben NATO karşıtı bir adamım, onu da söyleyeyim. Ama sonuçta Türkiye NATO üyesi bir ülke ve bu zirvenin tarihin en önemli NATO zirvelerinden biri, belki de en önemlisi olacağını düşünüyorum. Burada iki görüş var. Birincisi, bu zirvede NATO 3.0’ın devreye sokulacağı görüşü. Amerika’nın yeni bir dizaynı söz konusu. NATO 1.0 kuruluşundan 1990’lara kadar olan dönemi, NATO 2.0 ise Soğuk Savaş sonrası genişleme politikalarını ifade ediyor. Şimdi ise Rusya ve Çin’i hedef alan, Asya’ya yönelen yeni bir NATO tasarımından söz ediliyor.”‘NATO’nun eski gücünü koruması zor’Bozkurt, NATO’nun kendi içinde ciddi sorunlar yaşadığına ilişkin değerlendirmelerin de bulunduğunu belirterek ikinci görüşe daha yakın olduğunu söyledi.Bozkurt şunları kaydetti:“Kemal Olçar hocamızla da konuşmuştuk. NATO’nun artık eski gücünde olmayacağı, hatta bunun en önemli son zirvelerinden biri olabileceği yönünde değerlendirmeler var. Ben bu görüşe daha çok katılıyorum. Çünkü Avrupa eski gücünde değil, Amerika da eski gücünde değil. NATO, 1990’larda genişleme sürecine girerken Amerika güçlüydü, Soğuk Savaş’tan galip çıkmıştı ve Avrupa yükseliş dönemindeydi. Şimdi ise durum farklı.”‘Yeni güç merkezleri ortaya çıkıyor’Küresel sistemde yeni aktörlerin öne çıktığını vurgulayan Bozkurt, çok kutuplu bir döneme girildiğini ifade etti.Bozkurt şöyle konuştu:“Artık başka güçler ortaya çıkıyor. Çin, Rusya, Türkiye, İran, Hindistan ve Pakistan gibi aktörler denkleme daha fazla dahil oluyor. Körfez ülkeleri, özellikle Suudi Arabistan, Amerika ve Avrupa’dan daha bağımsız hareket etmeye çalışıyor. Küresel dengeler değişiyor. Bu nedenle NATO’nun geleceğini çok güçlü ve parlak görmüyorum. Elbette bu zirve önemli ama NATO’nun geleceği konusunda ciddi soru işaretleri olduğunu düşünüyorum.”
amerika
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1b656839554fc0e392d51ebd750d7ba7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, ceyhun bozkurt, amerika, rusya, nato
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, ceyhun bozkurt, amerika, rusya, nato
Ceyhun Bozkurt: NATO artık eski gücünde değil, yeni aktörler var
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, yaklaşan NATO Zirvesi'nin ittifakın geleceği açısından kritik önemde olduğunu belirterek, NATO'nun yeni bir dönüşüm sürecine girdiği yönündeki görüşlere rağmen eski gücünü koruyamayacağını savundu. Bozkurt, Çin, Rusya, Türkiye ve Körfez ülkeleri gibi yeni aktörlerin yükselişinin NATO'nun etkisini sınırladığını söyledi.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik’te yayınlanan Bölgenin Kalbi programında yaklaşan NATO Zirvesi’ni değerlendirdi. Zirvenin NATO tarihinin en kritik toplantılarından biri olabileceğini belirten Bozkurt, küresel güç dengelerindeki değişimin ittifakın geleceğini de etkilediğini söyledi.
NATO’nun geleceğine ilişkin farklı görüşlerin bulunduğunu ifade eden Bozkurt, şunları söyledi:
“Ben NATO karşıtı bir adamım, onu da söyleyeyim. Ama sonuçta Türkiye NATO üyesi bir ülke ve bu zirvenin tarihin en önemli NATO zirvelerinden biri, belki de en önemlisi olacağını düşünüyorum. Burada iki görüş var. Birincisi, bu zirvede NATO 3.0’ın devreye sokulacağı görüşü. Amerika’nın yeni bir dizaynı söz konusu. NATO 1.0 kuruluşundan 1990’lara kadar olan dönemi, NATO 2.0 ise Soğuk Savaş sonrası genişleme politikalarını ifade ediyor. Şimdi ise Rusya ve Çin’i hedef alan, Asya’ya yönelen yeni bir NATO tasarımından söz ediliyor.”
‘NATO’nun eski gücünü koruması zor’
Bozkurt, NATO’nun kendi içinde ciddi sorunlar yaşadığına ilişkin değerlendirmelerin de bulunduğunu belirterek ikinci görüşe daha yakın olduğunu söyledi.
Bozkurt şunları kaydetti:
“Kemal Olçar hocamızla da konuşmuştuk. NATO’nun artık eski gücünde olmayacağı, hatta bunun en önemli son zirvelerinden biri olabileceği yönünde değerlendirmeler var. Ben bu görüşe daha çok katılıyorum. Çünkü Avrupa eski gücünde değil, Amerika da eski gücünde değil. NATO, 1990’larda genişleme sürecine girerken Amerika güçlüydü, Soğuk Savaş’tan galip çıkmıştı ve Avrupa yükseliş dönemindeydi. Şimdi ise durum farklı.”
‘Yeni güç merkezleri ortaya çıkıyor’
Küresel sistemde yeni aktörlerin öne çıktığını vurgulayan Bozkurt, çok kutuplu bir döneme girildiğini ifade etti.
“Artık başka güçler ortaya çıkıyor. Çin, Rusya, Türkiye, İran, Hindistan ve Pakistan gibi aktörler denkleme daha fazla dahil oluyor. Körfez ülkeleri, özellikle Suudi Arabistan, Amerika ve Avrupa’dan daha bağımsız hareket etmeye çalışıyor. Küresel dengeler değişiyor. Bu nedenle NATO’nun geleceğini çok güçlü ve parlak görmüyorum. Elbette bu zirve önemli ama NATO’nun geleceği konusunda ciddi soru işaretleri olduğunu düşünüyorum.”