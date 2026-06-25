Avukatlar için dijital asistan: Hedefinde yapay zeka var
Serhat Ayan
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Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konuğu, Adli Kolay kurucusu Burak İbrahim Ünal oldu. Ünal, avukatların işlerini kolaylaştıracak programı aktardı.
Gazeteci Serhat Ayan’ın hazırlayıp sunduğu Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programının bugünkü konuğu Adli Kolay Kurucusu Burak İbrahim Ünal oldu.
Hukuk profesyonellerinin günlük iş yükünü azaltmayı hedefleyen dijital platformlarını tanıtan Ünal, avukatların farklı yazılımlar arasında zaman kaybettiğini belirterek, emsal karar araştırmasından dava ve müvekkil yönetimine kadar birçok işlemi tek çatı altında toplayan bir sistem geliştirdiklerini ifade etti.
“Adli Kolay diye bir internet sitemiz var. Günümüz avukatları ne yazık ki hala eski tarz programları kullanıyor. Ve bu programlar işletim sistemine çok bağımlı durumdalar, yani Windows kullanmak zorundalar. Son birkaç yılda değiştirmeye çalışsalar da bu çok yavaş işleyen bir süreç. Adli Kolay sitesinde tüm avukatlarımız emsal kararları bulabilir, kendi davalarını ve müşterilerini yönetme şansı da bulunuyor. Kendi müşteriyle ilgili tüm bilgileri şifreli bir şekilde saklayabilirler. Duruşmaları takip etme şansları var. Uzun yıllar süren davalar için harcanan ücretlerin kaydının saklanması gerekiyor. Avukatların en güncel sorunlarını hep beraber çözdüğümüz bir proje geliştirdik. Hem tabletlerinden hem de telefonlarından bu programı kullanma şansları da var.”
Hedef yapay zeka çiftliği
“Benim çok yakınım olan avukat arkadaşlarım var, birlikte kahve içmeye bile çıktığımızda her iş için ayrı programlar kullanıyor. Yani on ayrı program kullanıyorlar ve hepsi yetersiz programlar. Bunu gözlemleyip bu işe giriştik. Gerçekten tam da nokta atışı bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Herkesin ihtiyaçlarını öğrenip uygun bir yol çizdik. Yapay zeka modelleri bizim bilgilerimizle eğitilen içi boş bir beyin. Peki bunun avukatlara ne gibi bir sakıncası var? Bu noktada da planlarımız var. Örneğin tamamen avukatların her türlü soruyu sorup bilgi paylaşabileceği bir yapay zeka çiftliği kurma projemiz var”