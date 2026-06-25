Avukatlar için dijital asistan: Hedefinde yapay zeka var

“Adli Kolay diye bir internet sitemiz var. Günümüz avukatları ne yazık ki hala eski tarz programları kullanıyor. Ve bu programlar işletim sistemine çok bağımlı durumdalar, yani Windows kullanmak zorundalar. Son birkaç yılda değiştirmeye çalışsalar da bu çok yavaş işleyen bir süreç. Adli Kolay sitesinde tüm avukatlarımız emsal kararları bulabilir, kendi davalarını ve müşterilerini yönetme şansı da bulunuyor. Kendi müşteriyle ilgili tüm bilgileri şifreli bir şekilde saklayabilirler. Duruşmaları takip etme şansları var. Uzun yıllar süren davalar için harcanan ücretlerin kaydının saklanması gerekiyor. Avukatların en güncel sorunlarını hep beraber çözdüğümüz bir proje geliştirdik. Hem tabletlerinden hem de telefonlarından bu programı kullanma şansları da var.”