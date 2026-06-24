Şaban Sevinç: Yeni parti kurulmalı ve Kılıçdaroğlu’nun mezhepçi anlayışıyla ayrışılmalı!

Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlığını biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni biliyoruz, takip ediyoruz, görüyoruz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu döneminde de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, bizzat Kemal Bey'in talimatıyla, talebiyle bir takım parti işleri için finansör olarak kullanıldı. Bunun tanıkları var. Benim kendi bilgim var. Kemal Bey'in düzeni kendi döneminde bolca kullandığı, bir finansman kaynağı olarak belediyeleri kullandığı, açık yani, herkesin bildiği bir konu. Ama öyle bir evrenle yaşıyor ki Kemal Bey, sanal bir dünyada yaşıyor. Şimdi bakıyorsun, ya kardeşim sen de yaptın aynısını. Yani Battal Bey'e yaptın, Ali Kılıç'a yaptın. Rıza Akbulat değişimci oluncaya kadar son dakikada senin İstanbul'daki siyasetinin temel ayaklarından birisiydi. Erdoğan Toprak'la birlikte. Üçüncüsü de Gökhan Yüksel, Kartal Belediye Başkanı. Onu da yapma demiş. Gökhan Yüksel'le keza o da Rıza Akbulat gibi, Erdoğan Toprak üzerinden sana bağlıydı. Garip garip açıklamalar yapıyor Kemal Bey. Milleti hafızasız tanıyor. İnanılmaz bir şey. İİnanılmaz bir süreç çekiyoruz. Şimdi bana açtığı dava, canım sağ olsun ama eminim pişman olacaktır. Çünkü benim kafamdaki bilgiler net.Bugünkü nefret de yoktu. Bugünkü nefret bir Çinli bir davranış var. Kemal Bey ve Çekirdek ekibi tarafında Çin'de.Çok da tabii net konuşamıyorsun tam o yönünde. Bunu biraz ben mezhepçi ve etnikçi siyaset anlayışına dayandırıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde özellikle Sayın Kılıçdaroğlu 13 yıllık genel başkanlığı döneminde Kemal Bey parti içinde bir Çekirdek örgütlenme yaptı.CHP örgütü içinde kendi örgütünü yaptı diyeyim. Yeni parti kurulsun tarafında mısınız? Kesinlikle kesinlikle yeni parti kurulmalı ve Kemal Bey'in o mezhepçi etnikçi anlayışıyla ayrışılmalı artık. Kalıcı olarak ayrışılmalı hem de. Yeni partinin kaçınılmaz olduğunu kendileri de biliyor. Özgür Bey'in çevresi de yeni parti kaçınılmaz diyor. İlla ki olacak olmak zorunda ve oraya doğru gidiyoruz diyorlar.