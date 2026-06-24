Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/saban-sevinc-yeni-parti-kurulmali-ve-kilicdaroglunun-mezhepci-anlayisiyla-ayrisilmali--1106749662.html
Şaban Sevinç: Yeni parti kurulmalı ve Kılıçdaroğlu’nun mezhepçi anlayışıyla ayrışılmalı!
Şaban Sevinç: Yeni parti kurulmalı ve Kılıçdaroğlu’nun mezhepçi anlayışıyla ayrışılmalı!
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Gazeteci Şaban Sevinç oldu. Sevinç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkındaki... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T18:55+0300
2026-06-24T18:55+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
mustafa hoş
haberler
şaban sevinç
erdoğan toprak
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
radyo sputnik
i̇stanbul
chp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Şaban Sevinç hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun “mutlak butlan” kararı sonrası ilk dava açtığı Gazeteci olan Şaban Sevinç, Radyo Sputnik canlı yayınına bağlandı.Gazeteci Şaban Sevinç şunları söyledi:
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mustafa hoş, haberler, şaban sevinç, erdoğan toprak, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), radyo sputnik, i̇stanbul, chp, kartal, radyo, radyo
mustafa hoş, haberler, şaban sevinç, erdoğan toprak, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), radyo sputnik, i̇stanbul, chp, kartal, radyo, radyo

Şaban Sevinç: Yeni parti kurulmalı ve Kılıçdaroğlu’nun mezhepçi anlayışıyla ayrışılmalı!

18:55 24.06.2026
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın' - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Gazeteci Şaban Sevinç oldu. Sevinç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkındaki suç duyurusunu anlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Şaban Sevinç hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun “mutlak butlan” kararı sonrası ilk dava açtığı Gazeteci olan Şaban Sevinç, Radyo Sputnik canlı yayınına bağlandı.
Gazeteci Şaban Sevinç şunları söyledi:
Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlığını biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni biliyoruz, takip ediyoruz, görüyoruz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu döneminde de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, bizzat Kemal Bey'in talimatıyla, talebiyle bir takım parti işleri için finansör olarak kullanıldı. Bunun tanıkları var. Benim kendi bilgim var. Kemal Bey'in düzeni kendi döneminde bolca kullandığı, bir finansman kaynağı olarak belediyeleri kullandığı, açık yani, herkesin bildiği bir konu. Ama öyle bir evrenle yaşıyor ki Kemal Bey, sanal bir dünyada yaşıyor. Şimdi bakıyorsun, ya kardeşim sen de yaptın aynısını. Yani Battal Bey'e yaptın, Ali Kılıç'a yaptın. Rıza Akbulat değişimci oluncaya kadar son dakikada senin İstanbul'daki siyasetinin temel ayaklarından birisiydi. Erdoğan Toprak'la birlikte. Üçüncüsü de Gökhan Yüksel, Kartal Belediye Başkanı. Onu da yapma demiş. Gökhan Yüksel'le keza o da Rıza Akbulat gibi, Erdoğan Toprak üzerinden sana bağlıydı. Garip garip açıklamalar yapıyor Kemal Bey. Milleti hafızasız tanıyor. İnanılmaz bir şey. İİnanılmaz bir süreç çekiyoruz. Şimdi bana açtığı dava, canım sağ olsun ama eminim pişman olacaktır. Çünkü benim kafamdaki bilgiler net.Bugünkü nefret de yoktu. Bugünkü nefret bir Çinli bir davranış var. Kemal Bey ve Çekirdek ekibi tarafında Çin'de.Çok da tabii net konuşamıyorsun tam o yönünde. Bunu biraz ben mezhepçi ve etnikçi siyaset anlayışına dayandırıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde özellikle Sayın Kılıçdaroğlu 13 yıllık genel başkanlığı döneminde Kemal Bey parti içinde bir Çekirdek örgütlenme yaptı.CHP örgütü içinde kendi örgütünü yaptı diyeyim. Yeni parti kurulsun tarafında mısınız? Kesinlikle kesinlikle yeni parti kurulmalı ve Kemal Bey'in o mezhepçi etnikçi anlayışıyla ayrışılmalı artık. Kalıcı olarak ayrışılmalı hem de. Yeni partinin kaçınılmaz olduğunu kendileri de biliyor. Özgür Bey'in çevresi de yeni parti kaçınılmaz diyor. İlla ki olacak olmak zorunda ve oraya doğru gidiyoruz diyorlar.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала