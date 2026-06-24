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MİT, emniyet ve jandarmadan ortak operasyon: Kırmızı bültenle aranan Alman şüpheli Bodrum'da yakalandı
MİT, emniyet ve jandarmadan ortak operasyon: Kırmızı bültenle aranan Alman şüpheli Bodrum'da yakalandı
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Uyuşturucu suçundan kırmızı bültenle aranan Alman uyruklu bir şüpheli Bodrum'da yakalandı. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
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cumhuriyet başsavcılığı
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Bodrum'da MİT, emniyet ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonda uyuşturucu suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Alman uyruklu şüpheli yakalandı. Bodrum'da olduğu tespit edildi, Türk yetkililere haber verildiInterpol-Europol Daire Başkanlığınca "uyuşturucu" suçundan kırmızı bültenle aranan S.D'nin (33) Bodrum'da bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine MİT, emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen ortak çalışma kapsamında şüphelinin Turgutreis Mahallesi Gümüşlük Caddesi çevresinde olabileceği değerlendirildi.Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, şüphelinin kullandığı araç Gürece Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda tespit edildi.Ekipler tarafından gerçekleştirilen fiziki takibin ardından araç durduruldu, şüpheli gözaltına alındı.Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 4 GSM hattı, 3 kol saati, iPad, 37 bin 950 avro, 5 bin 150 dolar, 6 bin 50 İsviçre frangı ve 101 bin 200 lira ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/gulistan-doku-sorusturmasinda-yeni-gelisme-umut-altas-icin-kirmizi-bulten-sureci-baslatildi-1105161448.html
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mi̇t, interpol, cumhuriyet başsavcılığı, kırmızı bülten
mi̇t, interpol, cumhuriyet başsavcılığı, kırmızı bülten

MİT, emniyet ve jandarmadan ortak operasyon: Kırmızı bültenle aranan Alman şüpheli Bodrum'da yakalandı

10:34 24.06.2026
© Bodrum Cumhuriyet BaşsavcılığıMİT
MİT - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı
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Uyuşturucu suçundan kırmızı bültenle aranan Alman uyruklu bir şüpheli Bodrum'da yakalandı.
Bodrum'da MİT, emniyet ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonda uyuşturucu suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Alman uyruklu şüpheli yakalandı.

Bodrum'da olduğu tespit edildi, Türk yetkililere haber verildi

Interpol-Europol Daire Başkanlığınca "uyuşturucu" suçundan kırmızı bültenle aranan S.D'nin (33) Bodrum'da bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine MİT, emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen ortak çalışma kapsamında şüphelinin Turgutreis Mahallesi Gümüşlük Caddesi çevresinde olabileceği değerlendirildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, şüphelinin kullandığı araç Gürece Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda tespit edildi.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen fiziki takibin ardından araç durduruldu, şüpheli gözaltına alındı.
Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 4 GSM hattı, 3 kol saati, iPad, 37 bin 950 avro, 5 bin 150 dolar, 6 bin 50 İsviçre frangı ve 101 bin 200 lira ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
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