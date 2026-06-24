https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/en-dusuk-emekli-ayligi-ne-olacak--1106748819.html
En düşük emekli aylığı ne olacak?
En düşük emekli aylığı ne olacak?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, temmuz ayında emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 18 oranında enflasyon farkı yansıyacağını belirterek ek bir zam beklentisinin... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T18:31+0300
2026-06-24T18:31+0300
2026-06-24T18:31+0300
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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Okan Aslan’la Gün Ortası programında Temmuz ayı emekli zamları ve maaşların alım gücüne etkisini değerlendirdi. Erdursun, temmuz ayında emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 18 oranında enflasyon farkı yansıtılacağını belirterek, ek refah payı ya da seyyanen zam beklentisinin ise düşük olduğunu söyledi.Erdursun, en düşük emekli aylığının 23 bin 600 lira seviyesine çıkabileceğini ifade etti. Temmuz zammına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdursun, hükümetin ek bir düzenleme yapmasının beklenmediğini belirtti.Erdursun şunları söyledi:Maaşlarda beklenen artış oranlarıErdursun, mevcut maaşlara göre oluşabilecek yeni rakamları da paylaştı. Buna göre bugün 21 bin lira emekli aylığı alan bir kişinin maaşının yaklaşık 24 bin 800 liraya, 25 bin lira alan bir kişinin maaşının ise yaklaşık 29 bin 500 liraya çıkması bekleniyor.‘Alım gücü gerilemeye devam ediyor’Maaş artışlarının vatandaşın satın alma gücünü korumaya yetmediğini vurgulayan Erdursun, gelir artışlarının hayat pahalılığının gerisinde kaldığını söyledi.Erdursun şunları söyledi:
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, sgk uzmanı, özgür erdursun, emekli
radyo sputnik, radyo, radyo, sgk uzmanı, özgür erdursun, emekli
En düşük emekli aylığı ne olacak?
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, temmuz ayında emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 18 oranında enflasyon farkı yansıyacağını belirterek ek bir zam beklentisinin olmadığını söyledi. Erdursun, maaş artışlarına rağmen emeklilerin alım gücündeki kaybın devam edeceğini vurguladı.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Okan Aslan’la Gün Ortası programında Temmuz ayı emekli zamları ve maaşların alım gücüne etkisini değerlendirdi. Erdursun, temmuz ayında emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 18 oranında enflasyon farkı yansıtılacağını belirterek, ek refah payı ya da seyyanen zam beklentisinin ise düşük olduğunu söyledi.
Erdursun, en düşük emekli aylığının 23 bin 600 lira seviyesine çıkabileceğini ifade etti. Temmuz zammına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdursun, hükümetin ek bir düzenleme yapmasının beklenmediğini belirtti.
Erdursun şunları söyledi:
"Ortalama SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 18 gibi bir enflasyon farkı çıkacak. En düşük emekli aylığının 23 bin 600 lira olacağını görüyoruz. Açıklanan enflasyonlara göre en düşük emekli aylığını belki 24 ya da 25 bin liraya da tamamlayabilirler. Ama onun dışında ayrıca bir refah payı, ayrıca bir seyyanen artış, ayrıca bir oransal artışın yapılmayacağını Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarından net görüyoruz."
Maaşlarda beklenen artış oranları
Erdursun, mevcut maaşlara göre oluşabilecek yeni rakamları da paylaştı. Buna göre bugün 21 bin lira emekli aylığı alan bir kişinin maaşının yaklaşık 24 bin 800 liraya, 25 bin lira alan bir kişinin maaşının ise yaklaşık 29 bin 500 liraya çıkması bekleniyor.
‘Alım gücü gerilemeye devam ediyor’
Maaş artışlarının vatandaşın satın alma gücünü korumaya yetmediğini vurgulayan Erdursun, gelir artışlarının hayat pahalılığının gerisinde kaldığını söyledi.
Erdursun şunları söyledi:
"Emeklilerin, çalışanların maalesef cebine giren paranın alım gücü değeri bir miktar daha düşecek. Açlık ve yoksulluk sınırları daha hızlı artarken cebinize giren para aynı oranlarda artmıyor. Her artış sonrasında alım gücü değeri biraz da düşüyor. Mantıklı baktığımızda aslında enflasyon farkı verilerek bizim alım gücü değerimizin korunması gerekirken biz enflasyon farkını alıyoruz, alım gücü değerimiz biraz daha düşüyor. Örnek veriyorum; her hafta markete gittiğinizde 1 kilo peynir alıyorsanız, sonra 750 grama, 500 grama düştüyseniz, aylığınıza artış sonrası alacağınız peynir miktarı bütçenize göre 400-450 grama düşecek."