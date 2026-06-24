https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/en-dusuk-emekli-ayligi-ne-olacak--1106748819.html

En düşük emekli aylığı ne olacak?

En düşük emekli aylığı ne olacak?

Sputnik Türkiye

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, temmuz ayında emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 18 oranında enflasyon farkı yansıyacağını belirterek ek bir zam beklentisinin... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T18:31+0300

2026-06-24T18:31+0300

2026-06-24T18:31+0300

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Okan Aslan’la Gün Ortası programında Temmuz ayı emekli zamları ve maaşların alım gücüne etkisini değerlendirdi. Erdursun, temmuz ayında emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 18 oranında enflasyon farkı yansıtılacağını belirterek, ek refah payı ya da seyyanen zam beklentisinin ise düşük olduğunu söyledi.Erdursun, en düşük emekli aylığının 23 bin 600 lira seviyesine çıkabileceğini ifade etti. Temmuz zammına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdursun, hükümetin ek bir düzenleme yapmasının beklenmediğini belirtti.Erdursun şunları söyledi:Maaşlarda beklenen artış oranlarıErdursun, mevcut maaşlara göre oluşabilecek yeni rakamları da paylaştı. Buna göre bugün 21 bin lira emekli aylığı alan bir kişinin maaşının yaklaşık 24 bin 800 liraya, 25 bin lira alan bir kişinin maaşının ise yaklaşık 29 bin 500 liraya çıkması bekleniyor.‘Alım gücü gerilemeye devam ediyor’Maaş artışlarının vatandaşın satın alma gücünü korumaya yetmediğini vurgulayan Erdursun, gelir artışlarının hayat pahalılığının gerisinde kaldığını söyledi.Erdursun şunları söyledi:

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2026

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radyo sputnik, radyo, radyo, sgk uzmanı, özgür erdursun, emekli