https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/aclik-grevindeki-ogretmenlerden-ak-partili-abdullah-gulere-cagri-1106740881.html
Açlık grevindeki öğretmenlerden AK Partili Abdullah Güler'e çağrı
Açlık grevindeki öğretmenlerden AK Partili Abdullah Güler'e çağrı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu 10 gündür açlık grevinde olan öğretmenlerden Mehmet Akif Karaca oldu... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T12:15+0300
2026-06-24T12:15+0300
2026-06-24T12:15+0300
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açlık grevi
öğretmenler
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Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, Ankara’da yaptıkları açlık grevinin 10’uncu gününde. Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan açlık grevindeki öğretmenlerden Mehmet Akif Karaca, canlı yayında AK Partili Abdullah Güler’e çağrıda bulundu.Karaca, şöyle konuştu:
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Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, abdullah güler, yeri ve zamanı, açlık grevi, öğretmenler
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, abdullah güler, yeri ve zamanı, açlık grevi, öğretmenler
Açlık grevindeki öğretmenlerden AK Partili Abdullah Güler'e çağrı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu 10 gündür açlık grevinde olan öğretmenlerden Mehmet Akif Karaca oldu. Karaca, AK Partili Abdullah Güler’e çağrı yaptı.
Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, Ankara’da yaptıkları açlık grevinin 10’uncu gününde.
Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan açlık grevindeki öğretmenlerden Mehmet Akif Karaca, canlı yayında AK Partili Abdullah Güler’e çağrıda bulundu.
“Açlık grevinin 10’uncu günündeyiz. Yaklaşık 20-25 arkadaşımızla birlikte açlık grevini sürdürüyoruz. Aramızda rahatsızlanan arkadaşlarımız oldu. 3-4 arkadaşımız hastaneye gittiler. Tabip Odası’ndan arkadaşlar sürekli bizi gözetim altında tutup kontrol ediyorlar. Fiziksel belirtiler görmeye başladık. Bizim taleplerimiz belli. Bunlara dair ciddi çözüm sunacaklarını duyduğumuz anda masaya oturmaya, görüşmeye, gerekirse ara verip sonlandırmaya hazır olduğumuzu da bildirdik. Bizimle görüşmesi ve sorunu halletmesi gereken merciler belli. Bunlardan bir tanesi de Abdullah Güler’dir. Bizimle bir görüşme gerçekleştirirse süreç için daha olumlu olacağını düşünüyoruz”