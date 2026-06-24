Açlık grevindeki öğretmenlerden AK Partili Abdullah Güler'e çağrı

“Açlık grevinin 10’uncu günündeyiz. Yaklaşık 20-25 arkadaşımızla birlikte açlık grevini sürdürüyoruz. Aramızda rahatsızlanan arkadaşlarımız oldu. 3-4 arkadaşımız hastaneye gittiler. Tabip Odası’ndan arkadaşlar sürekli bizi gözetim altında tutup kontrol ediyorlar. Fiziksel belirtiler görmeye başladık. Bizim taleplerimiz belli. Bunlara dair ciddi çözüm sunacaklarını duyduğumuz anda masaya oturmaya, görüşmeye, gerekirse ara verip sonlandırmaya hazır olduğumuzu da bildirdik. Bizimle görüşmesi ve sorunu halletmesi gereken merciler belli. Bunlardan bir tanesi de Abdullah Güler’dir. Bizimle bir görüşme gerçekleştirirse süreç için daha olumlu olacağını düşünüyoruz”