“ABD-İran’ın karşılıklı adımlarına karşı İsrail yalnızlaşıyor”

“İnsanların ölmemesi çok önemli. Bu yüzden bu bir kazanım. Bu anlaşma, İsrail’in beklediği umduğu bir anlaşma değil. Bu anlaşma İsrail’in öne sürdüğü tezleri somutlaştırmıyor. Ayrıca ABD tarafından yapılan açıklamalar var. İsrail açısından kabul edilebilir değil bu açıklamalar. Acaba Amerikan yönetimi İsrail’i ne kadar zorlayabilecek? Kongrenin iki kanadının realitesi var. Amerikan bürokrasisi, medyası ve finansı içinde güçlü bir lobi hareketi var. Bunlar İsrail’e ne kadar dayatmada bulunabilirler bu da soru işareti. Ancak İsrail, bu anlaşmadan memnun olmayan tek taraf diyebiliriz. İsrail yalnızlaşıyor bunu da görmek gerek. Trump, ‘Ben senin güvenliğini İbrahim Anlaşmaları’nı genişleterek de ortaya koyacağım’ diyor. ‘Bunu ortadan kaldırmıyorum İbrahim Anlaşmaları’nı genişleteceğim’ diyor. Trump olduğu sürece İbrahim Anlaşmalarının genişleyeceğini öngörmek gerekiyor. Trump, ‘Ben Sünni iktidar oluşturdum, bu iktidar aynı zamanda Sünnilerin hassasiyetlerini dikkate alacak mezhep ve Hizbullah meselesine de Suriye müdahale etsin’ diyor. Suriye’ye konum veriyor. Bu konumda Körfez ülkeleri Suriye’nin askeri kapasitesini destekleyecek ve Sünni blok içinden Suriye’de askeri veya diğer talep karşılanacak. İkinci talep de ‘Bunlar zaten savaşıyorlardı. Bu savaşı Lübnan’a taşıyacağız ve tarafları karşı karşıya getireceğiz’ diyor. Suriye’yi savaşa sürüklemek istiyorlar ancak Şara savaşa girmeyeceklerini söyledi. Ancak bu açıklama Trump’ı vazgeçirir mi bu başka bir konu. ABD, İran ile müzakere ederen yalnızca onunla müzakere etmiyor. Lübnan ile de Hürmüz ile de müzakere ediyor. Devletler çıkarlarına göre hareket ederler. Dolayısıyla burada var olan ülkelerin olası bir ABD inisiyatiflerine karşı duyarlı olması gerekir. Başka bir mutabakat zaptı ortaya çıkar ve ‘Hürmüz’ün statüsünü ABD-İran belirleyecek’ denirse statü tamamen değişir. Trump için her şey olası. Bu yüzden Türkiye, Pakistan ve Körfez’in olası gelişmeleri bozabilecek şekilde hareket etmesi gerekiyor. Çok hassas bir dönem ve süreçten geçiyoruz. Şu an statükoyu tamamen değiştirecek yeni bir şey ortaya çıkabilir ve buna karşı hazırlıklı olunması gerekir. Ortada bir barış anlaşmasından bahsedemiyoruz. Teknik ekipler başladı. Nerede tıkanacağını bilemiyoruz. Her iki taraf da maksimum kazanç üzerinden masaya oturdu. Bugün bir uzlaşı zemini yakaladılar ancak bu nereye kadar gidecek? Hassas bir dönemden geçiliyor. İş kendi ülkelerindeki bürokrasiye gelince tartışmalar çıkıyor. Çünkü herkes maksimal mesajlar verdi. Bu tür müzakerelere destek zayıf olduğu için ne olacağını bilemiyoruz. Ayrıca kasımda Amerika’da seçimler var. Bu süreçler yoğun bir çatışmaya yol açmadan ilerleyebilir. Yeni bir Orta Doğu’nun kurulma aşamasındayız. Dolayısıyla ABD, İran ile ortaklaşabilir.”