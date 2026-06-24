ABD, İran'ın bloke edilen varlıklarını tarım ürünleriyle ilişkilendiriyor
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Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'teki Seyir Hali programında İran ile ABD arasında yürütülen ekonomik pazarlıkları değerlendirdi. Çağatay, İran'ın bloke edilen mali varlıklarının yeniden erişime açılması konusunun görüşmelerde önemli başlıklardan biri olduğunu söyledi.
Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında İran'ın yurt dışındaki bloke edilmiş varlıklarına erişim sağlamak istediğini belirterek, ABD'nin bu kaynakların kullanımını mısır ve soya gibi Amerikan tarım ürünlerinin alımına bağlamaya çalıştığını söyledi.
'İran bloke edilen varlıklarına erişmek istiyor'
İran'ın yurt dışındaki mali kaynaklarının görüşmelerde gündeme geldiğini belirten Çağatay, şu ifadeleri kullandı:
“Savaş devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri'nden 3 tane şeyh bir uçağa nakit para koyup İran'a teslim etti. Dediler ki bu 3, geride 27 var. O 27'yi de size vereceğiz. İran'ın dünya bankalarında bulundurulan ve dünya fonlarında bulunan kendi varlıkları var. Savaş sırasında bunlara el konuldu. Amerika, Rusya'nın da mal varlıklarına el koymuş durumda. Şu anda Rusların bloke edilen 300 milyar dolarlık mal varlığı bulunuyor. İran ise bu 27 milyar doları almak istiyor. İşte kesintiye uğrayan görüşmeler sırasında bunu dile getirdiler.”
''ABD, mısır ve soya alımını şart koşuyor'
ABD'nin elindeki tarım ürünlerini satmakta zorlandığını ifade eden Çağatay, şunları söyledi:
“Amerikalılar da dedi ki; Marco Rubio ve Pete Hegseth, eğer bu parayı istiyorsan bir tek şartın var. Sen mısır ve soya almak istiyorsan benden alacaksın, ben de bu parayı sana vereceğim. Yani şöyle diyor; para bende. Sen mısır aldıkça, soya aldıkça ben o hesaptan düşeceğim. Amerika'nın elinde o kadar çok mısır ve soya var ki satamıyor. Çok fazla ürün bulunuyor. İşte Teksas'ta mısır koçanı kesen Tom'la Jim'i düşünün. Konuşurken ‘Başkan yine doğru yaptı’ diyorlar. Mahalle kahvesinde konuşan insanlar gibi düşünün. Ortalama insan böyledir. Ortalama insanı gözümüzde büyütmeyelim. Mesela Türk çiftçisi, Türk işçisi, Türk küçük burjuvası hakkında yapılan yorumlara çok inanmayın. Dünyanın her yerinde durum aynıdır. Ortalama insan her yerde böyledir.”
'Ticari pazarlıkların merkezinde tarım ürünleri var'
Uluslararası ticarette ekonomik çıkarların belirleyici olduğunu söyleyen Çağatay, şu değerlendirmede bulundu:
“Machiavelli de ortalama insanı kastederek hükümdara yönetim tavsiyesinde bulunuyor. İnsanları yönetmek kolaydır diyor, sadece propaganda yapmanız gerekir. Şimdi Amerika'daki Teksaslı çiftçi gözünü buna dikmiş durumda. Diyor ki; İran'ın parası var, bu para karşılığında bizim soyamızı ve mısırımızı satacağız. Amerika'nın depolarından, ambarlarından soya fışkırıyor, mısır fışkırıyor ve bunları satamıyor.”
'İran'a bunu yapan Amerika, Türkiye'ye neler yapmaz?'
Çağatay, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
“Bir de domuz eti var. Tabii domuz etini İran'a satamaz ama Çin'e satıyor. Bütün ticari pazarlıklar sırasında bunlar konuşuluyor. Şimdi İran'a bunu yapan Amerika, Türkiye'ye neler yapmaz? Mesela mısır ve soya fasulyesi konusunda neler yapmaz diye soruyorum.”