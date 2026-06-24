ABD, İran'ın bloke edilen varlıklarını tarım ürünleriyle ilişkilendiriyor

“Amerikalılar da dedi ki; Marco Rubio ve Pete Hegseth, eğer bu parayı istiyorsan bir tek şartın var. Sen mısır ve soya almak istiyorsan benden alacaksın, ben de bu parayı sana vereceğim. Yani şöyle diyor; para bende. Sen mısır aldıkça, soya aldıkça ben o hesaptan düşeceğim. Amerika'nın elinde o kadar çok mısır ve soya var ki satamıyor. Çok fazla ürün bulunuyor. İşte Teksas'ta mısır koçanı kesen Tom'la Jim'i düşünün. Konuşurken ‘Başkan yine doğru yaptı’ diyorlar. Mahalle kahvesinde konuşan insanlar gibi düşünün. Ortalama insan böyledir. Ortalama insanı gözümüzde büyütmeyelim. Mesela Türk çiftçisi, Türk işçisi, Türk küçük burjuvası hakkında yapılan yorumlara çok inanmayın. Dünyanın her yerinde durum aynıdır. Ortalama insan her yerde böyledir.”