https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/yer-cekimsiz-ortamda-ilk-jinekolojik-muayene-devrim-niteliginde-bir-adim--1106722558.html

Yer çekimsiz ortamda ilk jinekolojik muayene: 'Devrim niteliğinde bir adım'

Yer çekimsiz ortamda ilk jinekolojik muayene: 'Devrim niteliğinde bir adım'

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Türk bilim insanı Doç. Dr. Begüm Mathyk’ın uzay ortamındaki ilk jinekolojik muayenesini gerçekleştirmesiyle ilgili... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T15:51+0300

2026-06-23T15:51+0300

2026-06-23T15:51+0300

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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda uzayda kadın sağlığını araştıran ekibin başındaki Türk bilim insanı Doç. Dr. Begüm Mathky’ın NASA ile uzayda kadın sağlığı ve üreme üzerine yaptığı araştırmalar hakkında konuştu.Mathyk’ın yer çekimsiz uzay analoğu ortamında dünyadaki ilk jinekolojik ultrason muayenesini gerçekleştirdiğini ve Ay ya da Mars’ta doğacak ilk bebek üzerine çalışmalar yürüttüğün aktaran Aslan, bu çalışmayı ‘devrim niteliğinde bir adım’ olarak nitelendirdi.Aslan, “Yer çekimsiz ortamda jinekolojik ultrason muayenesi geliştirmek tıp literatüründe devrim niteliğinde bir adım. Uzay görevlerinde kadın astronotların karşılaşabileceği sorunlara karşı müdahale etmek hayati önem taşıyor” dedi.Öte yandan Mathyk, çalışmalarında uzun süreli uzay görevlerine katılacak kadın astronotların sağlık durumlarını inceliyor ve uzay ortamının kadın üreme sistemi üzerindeki etkilerini araştırıyor. Uzaya çıkan kadın sayısının artmasına karşın, kadın üreme sağlığına ilişkin bilimsel verilerin hâlâ sınırlı olduğunu belirten Mathyk, yaklaşık yedi yıl önce çalışmalarını bu alana yönlendirdiğini ifade etti.Uzayda kadın sağlığı araştırmalarının yalnızca astronotları ilgilendirmediğini vurgulayan Mathyk, elde edilen bilimsel verilerin kadın sağlığı çalışmalarına da katkı sağlayabileceğini belirtti.

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