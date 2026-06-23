https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/pakistana-giden-pezeskiyana-savas-ucaklari-eslik-etti-seriften-balistik-fuze-aciklamasi-1106728861.html

Pakistan’a giden Pezeşkiyan’a savaş uçakları eşlik etti, Şerif’ten ‘balistik füze’ açıklaması

Pakistan’a giden Pezeşkiyan’a savaş uçakları eşlik etti, Şerif’ten ‘balistik füze’ açıklaması

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı'nın uçağı, Pakistan hava sahasına girişinin ardından Pakistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından karşılandı. Pakistan Başbakanı Şerif, balistik füzelerle ilgili açıklama yaptı. Detaylar haberde...

2026-06-23T19:41+0300

2026-06-23T19:41+0300

2026-06-23T19:41+0300

dünya

mesud pezeşkiyan

pakistan

şahbaz şerif

balistik füze programı

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İran Cumhurbaşkanlığı hesabı yaptığı paylaşımla, İran heyetini taşıyan uçağa Pakistan hava sahasında eşlik eden savaş uçaklarını, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliğine verilen önemin göstergesi olarak değerlendirdi.Öte yandan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptına atıfta bulunarak, "İslamabad mutabakatında balistik füzeler yok. Masada hiç olmadı. Gündemde hiç olmadı ve İran tarafı bunu hiç tartışmak istemedi" dedi.Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Pakistan ziyareti kapsamında düzenlenen delegeler düzeyindeki toplantıda konuştu.‘İranlıların küllerinden yeniden doğmasını istemiyorlar’Şahbaz Şerif, dünyada mutabakatı sabote etmeye çalışanlar olduğunu belirterek, "İranlıların küllerinden yeniden doğup, şanının zirvesine ulaşmasını istemiyorlar" sözlerini sarf etti.'Bu tür bir ikiyüzlülüğü hazmedemezsiniz'Balistik füzeler konusunda da konuşan Şerif, "Şunu açıkça belirtmek istiyorum ki elbette çifte standart olamaz. Bazı ülkelerin balistik füzelere sahip olabileceği, İran'ın ise sahip olmaması gerektiği söylenemez. Bu tür bir ikiyüzlülüğü hazmedemezsiniz” dedi.Mutabakatın imzalanması sürecinde Pakistanlı yetkililerin üstlendiği göreve de dikkati çeken Şerif, Pakistan'a desteklerinden dolayı Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır'a da teşekkür etti.Şerif, "Pakistan, onur ve haysiyetin gerektirdiği şartlar altında kalıcı bir barış sağlanana kadar arabuluculuk rolünü sürdürecektir" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/eski-israil-basbakani-bennett-irana-kacak-yollarla-on-binlerce-starlink-soktuk-1106727930.html

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mesud pezeşkiyan, pakistan, şahbaz şerif, balistik füze programı