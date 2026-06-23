Milli takıma yaptığı eleştiriyle dünyada viral olan Gazeteci Gökhan Dinç, Radyo Sputnik'e konuştu

Maç biter bitmezdi. Aslında bunu hızlı okuyunca bu hale geliyor. Aslında hani normal oynattığınızda da çok farklı bir anlam çıkmıyor ama hızlı oynattığınızda daha da böyle bir farklı moda geçiyor. Yani ben zaten normalde seninle stopere derken neysem yayında da uyum aslında. Yani neysem uyum, ne düşünüyorsam onu da söyleyebiliyorum. Ben o reaksiyonu zaten mesela seninle beraber maç seyretsek de aynısını yapardım. Yani ben neysem olduğum için, dolayısıyla ben o reaksiyonu insanlar ne der? İşte İbrahim Hacı Osmanoğlu ne düşünür? İşte Monteria ne düşünür diye düşünen ve çalışan bir gazeteci değilim. Yani 30 yıldır yayın bitti, abi farkında mısın falan diye o sırada, yayın sırasında korkunç mesajlar geldi. Abi ben ne yap, ne demeye çalışıyor bu insanlar? Ne oldu acaba falan derken acaba yanlış bir şey mi yaptık abi? Çalışma arkadaşlarım şey diyor, bir milyarın üzerinde görüntülenme almış dünya genelinde. Halit Ergenç'ten daha fazla tanınan Güney Amerika'da bir türkümüz daha var diyen bir insandan tutun da. İran’dan röportaj talebi geldi az önce, senin yayına bağlanmadan önce. Buradan sonra nereye gireceğini de bilmiyorum. Valla bilmiyorum, yani bundan sonra seninle nasıl görüşebileceğiz onu da bilmiyorum. Yani hakemleri odaya kilitleyen bir adamın futbol federasyonu olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Bir ülkeden bahsediyoruz. Ama şu var, bir şeylerin değişebilmesi için bir şey yapmak lazım. Hani bunu evet güldük, eğlendik, Arapçasını dinledik. Korecesini, yani gerçek Plemenkçesini falan dinledim abi ben. Birisi şey yazmış abi, ben adamın dediklerinden tek kelime anlamıyorum ama kalem her şeyi anlatıyor diyor. Sağ bek sol bek'e veriyor ya. Sağ bek sol bek'e veriyor, sağ bek stoper'e veriyor, stoper sağ bek'e veriyor, sağ bek sağ ön'e veriyor, sağ ön Hakan'a veriyor, Hakan stoper'e veriyor, stoper sol bek'e veriyor falan. Hızlandırmadan daha iyi. Aslında hızlı söylüyorum zaten, zaten tempolu söylüyorum, o yüzden belki de viral olmuş olabilir.