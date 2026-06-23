https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kamaci-biyolojik-tehditler-uzerinden-dunya-karanlik-bir-doneme-surukleniyor-1106721088.html

Kamacı: Biyolojik tehditler üzerinden dünya karanlık bir döneme sürükleniyor

Kamacı: Biyolojik tehditler üzerinden dünya karanlık bir döneme sürükleniyor

Sputnik Türkiye

Araştırmacı/Yazar Koray Kamacı, ABD destekli biyolaboratuvarlara ilişkin ortaya çıkan belgelerin önemli soru işaretleri doğurduğunu söyledi. Kamacı, dünyanın... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T14:51+0300

2026-06-23T14:51+0300

2026-06-23T14:51+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

radyo

radyo

radyo

radyo sputnik

tulsi gabbard

bill gates

ukrayna

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01162f04186e05c4acb37798ea3fbffe.jpg

Araştırmacı-Yazar Koray Kamacı, Radyo Sputnik'te yayınlanan Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında Ukrayna'daki biyolaboratuvar iddiaları ve olası biyolojik tehditlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden ayrılan Tulsi Gabbard'ın açıklamalarının önem taşıdığını belirten Kamacı, ABD'nin dünya genelinde desteklediği biyolojik laboratuvar ağlarına dikkat çekti.Kamacı şunları söyledi:‘Bu riskler ciddiyetle değerlendirilmeli’Kamacı, son dönemde yeniden gündeme gelen Ebola virüsü tartışmalarına da değinerek biyolojik tehditler konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.Kamacı şunları söyledi:Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral Aleksey Rtişev’in yayımlanan Amerikan belgelerine ilişkin açıklamalarına da değinen Kamacı, Ukrayna'daki biyolaboratuvar faaliyetlerinin kamu sağlığı çalışmalarının ötesine geçtiği yönündeki iddiaların araştırılması gerektiğini söyledi.‘Dünya karanlık bir döneme sürükleniyor’Kamacı, "ABD'nin öncülük ettiği küreselci anlayışın etkisiyle biyolojik silahlar ve biyolojik tehditler ekseninde yeni ve karanlık bir döneme doğru sürükleniyor. Bu nedenle ortaya çıkan belgeler ve açıklamalar dikkatle incelenmeli" değerlendirmesinde bulundu.

ukrayna

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, tulsi gabbard, bill gates, ukrayna, abd