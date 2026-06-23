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CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kamaci-biyolojik-tehditler-uzerinden-dunya-karanlik-bir-doneme-surukleniyor-1106721088.html
Kamacı: Biyolojik tehditler üzerinden dünya karanlık bir döneme sürükleniyor
Kamacı: Biyolojik tehditler üzerinden dünya karanlık bir döneme sürükleniyor
Sputnik Türkiye
Araştırmacı/Yazar Koray Kamacı, ABD destekli biyolaboratuvarlara ilişkin ortaya çıkan belgelerin önemli soru işaretleri doğurduğunu söyledi. Kamacı, dünyanın... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T14:51+0300
2026-06-23T14:51+0300
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Araştırmacı-Yazar Koray Kamacı, Radyo Sputnik'te yayınlanan Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında Ukrayna'daki biyolaboratuvar iddiaları ve olası biyolojik tehditlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden ayrılan Tulsi Gabbard'ın açıklamalarının önem taşıdığını belirten Kamacı, ABD'nin dünya genelinde desteklediği biyolojik laboratuvar ağlarına dikkat çekti.Kamacı şunları söyledi:‘Bu riskler ciddiyetle değerlendirilmeli’Kamacı, son dönemde yeniden gündeme gelen Ebola virüsü tartışmalarına da değinerek biyolojik tehditler konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.Kamacı şunları söyledi:Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral Aleksey Rtişev’in yayımlanan Amerikan belgelerine ilişkin açıklamalarına da değinen Kamacı, Ukrayna'daki biyolaboratuvar faaliyetlerinin kamu sağlığı çalışmalarının ötesine geçtiği yönündeki iddiaların araştırılması gerektiğini söyledi.‘Dünya karanlık bir döneme sürükleniyor’Kamacı, "ABD'nin öncülük ettiği küreselci anlayışın etkisiyle biyolojik silahlar ve biyolojik tehditler ekseninde yeni ve karanlık bir döneme doğru sürükleniyor. Bu nedenle ortaya çıkan belgeler ve açıklamalar dikkatle incelenmeli" değerlendirmesinde bulundu.
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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, tulsi gabbard, bill gates, ukrayna, abd

Kamacı: Biyolojik tehditler üzerinden dünya karanlık bir döneme sürükleniyor

14:51 23.06.2026
bölgenin kalbi
bölgenin kalbi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
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Araştırmacı/Yazar Koray Kamacı, ABD destekli biyolaboratuvarlara ilişkin ortaya çıkan belgelerin önemli soru işaretleri doğurduğunu söyledi. Kamacı, dünyanın biyolojik tehditler ekseninde karanlık bir döneme doğru sürüklendiğini belirtti.
Araştırmacı-Yazar Koray Kamacı, Radyo Sputnik'te yayınlanan Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında Ukrayna'daki biyolaboratuvar iddiaları ve olası biyolojik tehditlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden ayrılan Tulsi Gabbard'ın açıklamalarının önem taşıdığını belirten Kamacı, ABD'nin dünya genelinde desteklediği biyolojik laboratuvar ağlarına dikkat çekti.
Kamacı şunları söyledi:
"Tulsi Gabbard, ABD tarafından finanse edilen 120'den fazla biyolojik laboratuvar bulunduğunu söylüyor. Bazı laboratuvarlarda hiçbir yabancı araştırmacının bulunmadığı, çalışmaların tamamen ABD'nin yönlendirmesiyle yürütüldüğü belirtiliyor. Bu laboratuvarların güvenlik riski oluşturabileceği yönünde ciddi uyarılar yapılıyor."

‘Bu riskler ciddiyetle değerlendirilmeli’

Kamacı, son dönemde yeniden gündeme gelen Ebola virüsü tartışmalarına da değinerek biyolojik tehditler konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.
Kamacı şunları söyledi:
"Bill Gates'in 'Covid son pandemi olmayacak, bir sonraki çok daha ciddi olacak' açıklaması dikkat çekici. Bu noktada akıllara yeni salgın ihtimalleri geliyor. Ebola'nın ölüm oranları çok yüksek. Afrika dışına yayılma ihtimali de konuşuluyor. Dünya Kupası gibi milyonlarca insanın hareket ettiği organizasyonlar düşünüldüğünde bu risklerin ciddiyetle değerlendirilmesi gerekiyor."
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral Aleksey Rtişev’in yayımlanan Amerikan belgelerine ilişkin açıklamalarına da değinen Kamacı, Ukrayna'daki biyolaboratuvar faaliyetlerinin kamu sağlığı çalışmalarının ötesine geçtiği yönündeki iddiaların araştırılması gerektiğini söyledi.

‘Dünya karanlık bir döneme sürükleniyor’

Kamacı, "ABD'nin öncülük ettiği küreselci anlayışın etkisiyle biyolojik silahlar ve biyolojik tehditler ekseninde yeni ve karanlık bir döneme doğru sürükleniyor. Bu nedenle ortaya çıkan belgeler ve açıklamalar dikkatle incelenmeli" değerlendirmesinde bulundu.
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