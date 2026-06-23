https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/bakan-uraloglu-acikladi-11-turk-gemisi-hurmuz-bogazindan-gecti-1106715646.html

Bakan Uraloğlu açıkladı: 11 Türk gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Bakan Uraloğlu açıkladı: 11 Türk gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Sputnik Türkiye

Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği duyuruldu. 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T11:46+0300

2026-06-23T11:46+0300

2026-06-23T11:46+0300

türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

hürmüz boğazı

basra körfezi

gemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106585316_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_0291ba6dbedee0376e54014f78006a5f.jpg

Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmelerin anbean takip edildiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, "“Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor" dedi. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz Sosyal medya üzerinden bilgilendirme yapan Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı: "Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki gelişmeleri anbean takip ediyor, bölgedeki gemiler ve vatandaşlarımızla sürekli temas halinde bulunuyoruz. Son olarak 21 Haziran sabahı 2 gemimizin terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor. Her koşulda vatandaşlarımızın ve gemilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/bakan-uraloglu-duyurdu-turk-sahipli-gemi-hurmuz-bogazini-gecti-1104792615.html

türki̇ye

hürmüz boğazı

basra körfezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, hürmüz boğazı, basra körfezi, gemi