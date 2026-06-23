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Bakan Uraloğlu açıkladı: 11 Türk gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
Bakan Uraloğlu açıkladı: 11 Türk gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
Sputnik Türkiye
Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği duyuruldu. 23.06.2026, Sputnik Türkiye
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2026-06-23T11:46+0300
türki̇ye
abdulkadir uraloğlu
hürmüz boğazı
basra körfezi
gemi
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Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmelerin anbean takip edildiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, "“Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor" dedi. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz Sosyal medya üzerinden bilgilendirme yapan Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı: "Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki gelişmeleri anbean takip ediyor, bölgedeki gemiler ve vatandaşlarımızla sürekli temas halinde bulunuyoruz. Son olarak 21 Haziran sabahı 2 gemimizin terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor. Her koşulda vatandaşlarımızın ve gemilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/bakan-uraloglu-duyurdu-turk-sahipli-gemi-hurmuz-bogazini-gecti-1104792615.html
türki̇ye
hürmüz boğazı
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abdulkadir uraloğlu, hürmüz boğazı, basra körfezi, gemi
abdulkadir uraloğlu, hürmüz boğazı, basra körfezi, gemi

Bakan Uraloğlu açıkladı: 11 Türk gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

11:46 23.06.2026
© Shady AlassarHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© Shady Alassar
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Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği duyuruldu.
Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmelerin anbean takip edildiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, "“Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor" dedi.

Gelişmeleri anbean takip ediyoruz

Sosyal medya üzerinden bilgilendirme yapan Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:
"Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki gelişmeleri anbean takip ediyor, bölgedeki gemiler ve vatandaşlarımızla sürekli temas halinde bulunuyoruz. Son olarak 21 Haziran sabahı 2 gemimizin terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor. Her koşulda vatandaşlarımızın ve gemilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz."
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2026
TÜRKİYE
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nı geçti
6 Nisan, 11:05
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