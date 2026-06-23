https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/ankarada-muayene-surelerine-nato-zirvesi-ayari-1106715978.html
Ankara’da muayene sürelerine ‘NATO Zirvesi’ ayarı
Ankara’da muayene sürelerine ‘NATO Zirvesi’ ayarı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Ankara Tabip Odası TTB Delegesi Dr. Kemal Oskay oldu. Oskay, Ankara’da... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T12:14+0300
2026-06-23T12:14+0300
2026-06-23T12:14+0300
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Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde sağlık hizmetlerinde dikkat çeken bir düzenlemeye gidildi. Kentte bazı sağlık kuruluşlarında muayene sürelerinin 5 dakikadan 20 dakikaya çıkarılması, sağlık hizmetlerinin niteliği ve erişilebilirliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Radyo Sputnik’te Gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan Ankara Tabip Odası TTB Delegesi Dr. Kemal Oskay, kararın sağlık çalışanları ve vatandaşlar açısından doğurabileceği sonuçları değerlendirdi.
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Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, ankara, nato, yeri ve zamanı, ankara tabip odası
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, ankara, nato, yeri ve zamanı, ankara tabip odası
Ankara’da muayene sürelerine ‘NATO Zirvesi’ ayarı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Ankara Tabip Odası TTB Delegesi Dr. Kemal Oskay oldu. Oskay, Ankara’da muayene sürelerine NATO Zirvesi ayarını değerlendirdi.
Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde sağlık hizmetlerinde dikkat çeken bir düzenlemeye gidildi. Kentte bazı sağlık kuruluşlarında muayene sürelerinin 5 dakikadan 20 dakikaya çıkarılması, sağlık hizmetlerinin niteliği ve erişilebilirliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Radyo Sputnik’te Gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan Ankara Tabip Odası TTB Delegesi Dr. Kemal Oskay, kararın sağlık çalışanları ve vatandaşlar açısından doğurabileceği sonuçları değerlendirdi.
“NATO Zirvesi Ankara için çok büyük bir etkinlik. Sağlık hizmetlerine ulaşmakta zaten zorluk yaşayan Ankara halkı için sağlık hakkı gibi konularda hak ihlallerine yol açan riskler taşıyacak. Biz bunun farkında yapılan duyurular ve açıklamalarla vardık. Beş dakikada hekimlik yapılmaz şeklinde zaten eylemlerimiz ve eleştirilerimiz vardı. Siyasi bir kararla sürenin beş dakikadan yirmi dakikaya uzatılması açısından bir taraftan sevindiriciyken diğer taraftan üzücü. Biz sağlık hizmetinin niteliğine bakıyoruz. Bir randevu krizi oluşacağı kesin. Acil sağlık hizmetlerinde bir aksama muhtemelen olmayacaktır. Fakat sağlık emekçileri hastanelere nasıl ulaşacaklar? Alanlar yollar bulvarlar kapalı olursa nasıl ulaşacağız diye düşünüyoruz. Uluslararası standartlarda halkımızın sağlık hizmeti alması için 5 dakikanın yeterli olmayacağını söylüyorduk. 20 dakikaya çıkarılınca demek ki mümkünmüş diye düşündük. Bu yük hekimlerin üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Bunları düşünmek için bize fırsat yarattı NATO Zirvesi. Ankara Tabip Odası konuyla ilgili yarın bir basın açıklaması yapacak.”