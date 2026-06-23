Ankara’da muayene sürelerine ‘NATO Zirvesi’ ayarı

“NATO Zirvesi Ankara için çok büyük bir etkinlik. Sağlık hizmetlerine ulaşmakta zaten zorluk yaşayan Ankara halkı için sağlık hakkı gibi konularda hak ihlallerine yol açan riskler taşıyacak. Biz bunun farkında yapılan duyurular ve açıklamalarla vardık. Beş dakikada hekimlik yapılmaz şeklinde zaten eylemlerimiz ve eleştirilerimiz vardı. Siyasi bir kararla sürenin beş dakikadan yirmi dakikaya uzatılması açısından bir taraftan sevindiriciyken diğer taraftan üzücü. Biz sağlık hizmetinin niteliğine bakıyoruz. Bir randevu krizi oluşacağı kesin. Acil sağlık hizmetlerinde bir aksama muhtemelen olmayacaktır. Fakat sağlık emekçileri hastanelere nasıl ulaşacaklar? Alanlar yollar bulvarlar kapalı olursa nasıl ulaşacağız diye düşünüyoruz. Uluslararası standartlarda halkımızın sağlık hizmeti alması için 5 dakikanın yeterli olmayacağını söylüyorduk. 20 dakikaya çıkarılınca demek ki mümkünmüş diye düşündük. Bu yük hekimlerin üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Bunları düşünmek için bize fırsat yarattı NATO Zirvesi. Ankara Tabip Odası konuyla ilgili yarın bir basın açıklaması yapacak.”