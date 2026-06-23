Ali Çağatay: Gazi Koşusu'na gidenler 1930'ların Türkiye'sini görüyor

''Eğer daha önce Gazi Koşusu izlemediyseniz, bu defa mutlaka gidin. Girmek son derece kolay bir şeydir. Tribünlerde yer bulamayabilirsiniz ama tribün altında, sahanın kenarlarında mutlaka yer bulabilirsiniz. Zaten genellikle kupon dolduranlar orada oluyor. Yarışma bittiğinde ortalık kupondan geçilmiyor. Herkes kuponunu yere atıyor, tabii öfkeyle atıyorlar, bu normal. Gazi Koşusu'nda şöyle bir manzara var, tarif edeyim; kadınlar olağanüstü güzel şapkalarla, bembeyaz ya da tiril tiril uzun elbiselerle, hatta gece elbisesi kıvamında kıyafetlerle, topuklu ayakkabılar ve çok şık çantalarla geliyor. Erkekler ise başlarında borsalino şapkalarla, papyonlarla, kravatlarla, beyaz eldivenlerle, dar kesimli kruvaze ceketlerle geliyor. Ortada adeta bir festival havası var. Kendinizi 1930'lu yıllarda hissediyorsunuz. Gerçekten "1930'lu yıllarda Türkiye nasıldı?" diye merak ediyorsanız, Gazi Koşusu'na gittiğinizde bunu görüyorsunuz. Eğer bu deneyimden mahrum kalmak istemiyorsanız mutlaka gidin.''

