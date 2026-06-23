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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/afad-duyurdu-aydinda-korkutan-deprem--1106720709.html
AFAD duyurdu: Aydın'da korkutan deprem
AFAD duyurdu: Aydın'da korkutan deprem
Sputnik Türkiye
Aydın Germencik ilçesinde 3.9. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T14:36+0300
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son depremler
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germencik
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 7.3 kilometre olarak ölçüldü.
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aydın, germencik, deprem, afad
aydın, germencik, deprem, afad

AFAD duyurdu: Aydın'da korkutan deprem

14:36 23.06.2026
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© Fotoğraf
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Aydın Germencik ilçesinde 3.9. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 7.3 kilometre olarak ölçüldü.
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