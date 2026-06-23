https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/afad-duyurdu-aydinda-korkutan-deprem--1106720709.html
AFAD duyurdu: Aydın'da korkutan deprem
AFAD duyurdu: Aydın'da korkutan deprem
Sputnik Türkiye
Aydın Germencik ilçesinde 3.9. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T14:36+0300
2026-06-23T14:36+0300
2026-06-23T14:36+0300
son depremler
aydın
germencik
deprem
afad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106529007_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_2a59a2835aed3ba02936cb97b387e366.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 7.3 kilometre olarak ölçüldü.
aydın
germencik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106529007_263:0:1838:1181_1920x0_80_0_0_5fdb504c9e7757245d0cec84382d60f5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aydın, germencik, deprem, afad
aydın, germencik, deprem, afad
AFAD duyurdu: Aydın'da korkutan deprem
Aydın Germencik ilçesinde 3.9. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 7.3 kilometre olarak ölçüldü.