“Trump ve ABD darbe aldı, İran bölgede kalıcı olduğunu gösteriyor”

“Bölgesel güvenlik denklemi çıkmasının muhtemel olduğunu düşünüyorum. Pakistan’ın aktif şekilde yer alması bunun önemli bir göstergesi. Pakistan’ın içine Türkiye’yi de katmak yanlış olmaz. Trump’a yönelik eleştirilerde İsrail lobisinin zikrettiği üç ülke var. Biri Türkiye biri Pakistan diğeri de Katar. Katar İran’ın saldırılarından en az hasarla ayrılan ülkelerden biri. Katarlılar, ABD güvenlik şemsiyesinin bir müttefik lehine çalışabileceğini diğer aktörlerden daha erken gördüler. Suudiler de aktif şekilde Çin ve Türkiye ile farklı iş birliklerine gittiler. Bu konuda bir güvenlik birlikteliği beklemek mümkün. Türkiye de bu işin içinde gibi duruyor. Trump’ın Erdoğan’ın adını anması bu tablodan çok uzak olmadığımızı gösteriyor. Bu tabloda en çok maddi zarar gören Birleşik Arap Emirlikleri oldu ve sonraki süreçte dışlanma ihtimalleri var ki diğer aktörlerle arayış içindeler. Bunu İbrahim Anlaşmaları süreciyle de paralel okumak gerekiyor. Trump’ın ve İsrail’in derdi pek çok Müslüman ülkeyi de bu işin içine katmak. İsrail’deki yönetim radikal olmaya devam ettikçe bölgesel bir entegrasyon kurulacaksa bunda kaybeden taraf olacak. Bu gerçeği ne kadar erken görürlerse o kadar iyi. Pakistan-Türkiye-Suudi hattı bir birliktelik hazırlıyor gibi. Geçen seneki çatışmalarda da işin hızlıca durdurulmasının ardında bizim görmediğimiz bir Çin parmağı vardı diye düşünüyorum. ABD’nin istediği sonuçları alamamasında yine bizim doğrudan göremediğimiz Çin’in bir güvenlik kalkanı mümkün. Bunu İranlıların direnişini hafife aldığım için söylemiyorum. Çinli balıkçıların Hint Okyanusu’na kurduğu istihbari ağlar doğruysa olayın ne kadar geniş bir çevrede cereyan ettiğini gözler önüne sürüyor. Mühimmat ve istihbari yardımlar var. İstihbarat deyince işin içine Ruslar da giriyor. Perde arkasında gelişen bir tablo var gibi. Bunun detaylarını hemen öğrenmek zorunda değiliz. Çinlilerin istihbari ve askeri anlamda yaptığı en önemli iş işlerini bağırmadan yapmak. CIA’in MOSSAD’ın operasyonlarına dair onlarca film biliyoruz. Kendileri paylaşım yapıyorlar ancak Çin’in istihbari kuruluşlarına dair olayın çok içinde olan uzmanlar haricinde yazıp çizen kimse yok. Askeri verilerine dair de çok fazla şey bilinmiyor. Pakistan da çok önemli bir ara aktör oldu. Pakistan Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı Trump ile ciddi bir mesai harcadı. Çinlilerin başarılı bir operasyon yaptığını düşünüyorum.”