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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/tff-baskanindan-fatih-terime-yanit-akin-gurleke-elestiriler-icin-suc-duyurusu-1106687989.html
TFF Başkanı’ndan Fatih Terim’e yanıt, Akın Gürlek’e eleştiriler için suç duyurusu
TFF Başkanı’ndan Fatih Terim’e yanıt, Akın Gürlek’e eleştiriler için suç duyurusu
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları oldu. Özgan... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T12:14+0300
2026-06-22T12:14+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
i̇brahim hacıosmanoğlu
fatih terim
adalet bakanlığı
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun son açıklamaları dikkat çekti. Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında Hacıosmanoğlu’nun eleştirilere ilişkin sözlerini değerlendirirken, Adalet Bakanlığı’na yaptığı çağrının futbol sınırlarını aşan bir tartışma yarattığını söyledi.Özgan, şöyle aktardı:
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Güçlü Özgan
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radyo sputnik, radyo, radyo, i̇brahim hacıosmanoğlu, fatih terim, adalet bakanlığı, türkiye futbol federasyonu (tff)
radyo sputnik, radyo, radyo, i̇brahim hacıosmanoğlu, fatih terim, adalet bakanlığı, türkiye futbol federasyonu (tff)

TFF Başkanı’ndan Fatih Terim’e yanıt, Akın Gürlek’e eleştiriler için suç duyurusu

12:14 22.06.2026
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları oldu. Özgan, Hacıosmanoğlu’nun Adalet Bakanı Akın Gürlek’e seslendiğini aktardı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun son açıklamaları dikkat çekti. Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında Hacıosmanoğlu’nun eleştirilere ilişkin sözlerini değerlendirirken, Adalet Bakanlığı’na yaptığı çağrının futbol sınırlarını aşan bir tartışma yarattığını söyledi.
Özgan, şöyle aktardı:
“Milli takımın Dünya Kupası’ndaki başarısızlığıyla ilgili bir hesap veren yok. İbrahim Hacıosmanoğlu bu sabah saatlerinde bir toplantı düzenledi. Orada bir ifadesi dikkatimi çekti. İlk maçtan itibaren eleştiriler yapıldığını söyledi. Bazı eleştirilerin saygısızlık içerdiğini söyleyerek Adalet Bakanlığı’na seslendi. Bir futbol federasyonu başkanının adalet bakanına şu işleri düzeltin diye sesleniyor olmasına dünyada herhangi bir yerde ilk kez denk geliyoruz. Hacıosmanoğlu, olayı futbolun ötesine taşımış, “Futbolun kalkınmasını istiyorsak toplumun ahlak çöküntüsünün önlenmesi gerekiyor” demiş. Adeta A Milli Futbol takımını eleştirenler hakkında bir tür suç duyurusunda bulunmuş. Çıtayı oldukça yüksek tutmuş. Elbette hiçbir yorumda hakaretin olmaması gerekiyor ama böyle bir açıklamanın yeri ve zamanı mı, doğrusunu söylemek gerekirse değil. “Ben futbolun 40 yılını biliyorum” ifadesini de kullandı. Adeta Fatih Terim’e de yanıt verdi. Futbol ya da yöneticiler Fatih Terim’i de aşamıyorlar. Fatih Terim, “50 yılı aşkın tecrübemle Türk futbolunun yapısal sorunlarına odaklanılması gerektiğini düşünüyorum” demişti. 50 yıl ve 40 yıl mevzusu karşılıklı bir atışmaya dönüşmüş durumda. Bu tartışmalar şunu da getiriyor, Fatih Terim’in federasyon başkanlığına giden yolunun açıldığı görülebiliyor. Bize maalesef futbol ve siyaset ilişkisini konuşturuyorlar.”
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