TFF Başkanı’ndan Fatih Terim’e yanıt, Akın Gürlek’e eleştiriler için suç duyurusu

“Milli takımın Dünya Kupası’ndaki başarısızlığıyla ilgili bir hesap veren yok. İbrahim Hacıosmanoğlu bu sabah saatlerinde bir toplantı düzenledi. Orada bir ifadesi dikkatimi çekti. İlk maçtan itibaren eleştiriler yapıldığını söyledi. Bazı eleştirilerin saygısızlık içerdiğini söyleyerek Adalet Bakanlığı’na seslendi. Bir futbol federasyonu başkanının adalet bakanına şu işleri düzeltin diye sesleniyor olmasına dünyada herhangi bir yerde ilk kez denk geliyoruz. Hacıosmanoğlu, olayı futbolun ötesine taşımış, “Futbolun kalkınmasını istiyorsak toplumun ahlak çöküntüsünün önlenmesi gerekiyor” demiş. Adeta A Milli Futbol takımını eleştirenler hakkında bir tür suç duyurusunda bulunmuş. Çıtayı oldukça yüksek tutmuş. Elbette hiçbir yorumda hakaretin olmaması gerekiyor ama böyle bir açıklamanın yeri ve zamanı mı, doğrusunu söylemek gerekirse değil. “Ben futbolun 40 yılını biliyorum” ifadesini de kullandı. Adeta Fatih Terim’e de yanıt verdi. Futbol ya da yöneticiler Fatih Terim’i de aşamıyorlar. Fatih Terim, “50 yılı aşkın tecrübemle Türk futbolunun yapısal sorunlarına odaklanılması gerektiğini düşünüyorum” demişti. 50 yıl ve 40 yıl mevzusu karşılıklı bir atışmaya dönüşmüş durumda. Bu tartışmalar şunu da getiriyor, Fatih Terim’in federasyon başkanlığına giden yolunun açıldığı görülebiliyor. Bize maalesef futbol ve siyaset ilişkisini konuşturuyorlar.”