Suat Özçağdaş: Butlancılar yüzünden hak talep edenleri de zorbalıkla bastırmak istiyorlar!

Bu öğretmenlerimiz üç yazdır talepleri çok net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Önce geldiler, öğretmenlik mesleği kanun teklifi görüşülürken bunları aktardılar. Dedi ki komisyon başkanı ve bütün iktidar milletvekilleri biz bu sorunu çözeceğiz dediler.Sonra geçen yaz tekrar geldiler, bir yıl beklediler, çözülmedi. Şimdi üçüncü yazdayız. Fakat şöyle bir durum var ki otellerinden çıkartmıyorlar, sendikalarından dışarı çıkartmıyorlar.Ne zaman bir yere doğru gitmek isteseler bir açıklama yapmak için polis zoruyla hapsediliyorlar. Seyahat ezgilikleri ellerinden alınıyor, iş biraz zorlaşırsa gazla durduruluyorlar. Dün gece de böyle oldu.Ben buradaydım, dün gece saat 11 sıralarında bir müdahale oldu. Ve üç öğretmenimiz hastaneye kaldırıldı, beş kişi gözaltına alındı. 6-7 öğretmenimiz de yukarı çıktılar, aşağı inemediler tedavi almak için.Çünkü aşağı inerlerse gözaltı yapılması durumu vardı. Böyle de bir sorunla karşı karşıya kaldılar. Dolayısıyla Türkiye açısından utanç verici işler oluyor burada.Öğretmenlerin talepleri çok net talepler. Onlara haksızsınız diyen hiç kimse yok bu arada. İktidar Partisi milletvekilleri dahil, Milli Eğitim Bakanlığı dahil.Ama bu zorbalık bir haftada devam ediyor ve açık görevinin 8. günündeler şu anda. Asıl muhatap kim? Çalışma Bakanlığı ile görüştürüyorlar. Çünkü alınacak karar Çalışma Bakanlığı ile ilgili tarafı var ama 1965 yılında özel sektör öğretmenlerinin elde etmiş oldukları bir hak var.Diyor ki yasa, 61 yıl önce çıkan yasa, bir öğretmen kamuda ne kadar maaş alıyorsa özel sektörde çalışan öğretmen de en az o kadar maaş alır diyor. Şimdi bu 2014'e kadar geldi, 49 yıl. Ve sonra Yusuf Tekin müsteşarken bir gece yarısı operasyonuyla bu yetki, bu hak ellerinden alındı öğretmenlerin.Dolayısıyla hakkı ellerinden alan Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Şimdi bu hak tekrar yasayla geri gelebilir, gelmesi gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı, benimle ilgili değil, siz Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile konuşun diyor.Sorunu çözmek istemedikleri için sürekli topu birbirlerine atan bir tavırla karşı karşıyayız. Burada 1611 mülakat mağduru öğretmen var. Bu öğretmenlerin talepleri de tamamen Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişkili.Şu anda AKP'de de MHP'de de, hatta Devlet Bahçeli 1611 mülakat mağduru öğretmenin hakları iade edilmelidir demişti. Ve bir MHP milletvekili yasa teklifi verdi bununla ilgili olarak. Biz de verdik ama onlar da verdiler.Dolayısıyla o konu tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'nın konusu. Türkiye'de 1 milyon atanmayan öğretmen var. Bir taban maaşı uygulaması olmayınca 28 bin liraya, 30 bin liraya, yer yer bundan daha düşük ücretlere öğretmen çalıştırmak mümkün oluyor.Onlar da bu imkanı ellerinden bırakmak istemiyorlar. Türkiye'nin Birinci Partisi'nin genel merkezine zorbalıkla, tozla, gazla giren bir anlayış olduğu için Türkiye'deki her hak talebini zorbalıkla bastırabileceğine dair bir düşünce oluşmuş durumda iktidar partisinde. Dolayısıyla Türkiye'nin demokratik süreçlerinin zarar görmüş olması, ana muhalefeti ve diğer tüm sivil ve siyasi unsurlara bu kadar kolayca saldırılabiliyor olması hak taleplerinin de sürekli baskılanmasını beraberinde götürüyor. Bu yönüyle doğru. Türkiye'nin çok önemli bir sorunu bu. 200 bin öğretmen var özel sektörde. Bu 200 bin öğretmen 9 ay maaş alıyorlar. Çoğu asgari ücret ya da altında maaş alıyorlar. Ve hiçbir güvenceleri yok. Her türlü angaryayı kabul etmek zorundalar. Çünkü 1 milyon atanmayan öğretmen var. Yani herhangi bir şeye hayır dediklerinde dışarıda bekleyen 1 milyon kişi var. Ama dediğim gibi bazılarının çıkarlarını, özellikle zincir okulları olanların çıkarlarını bozduğu için buna yanaşmıyor AKP'nin bir cenahı.