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Katar'da büyük patlama: En az 13 kişi hayatını kaybetti
Katar'da büyük patlama: En az 13 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Katar'ın en büyük doğal gaz tesislerinden birinde meydana gelen patlamada en az 13 kişi öldü, 66 kişi yaralandı. Yetkililer, olayın sabotaj değil teknik bir... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T19:18+0300
2026-06-22T19:18+0300
dünya
ortadoğu
katar
doha
doğal gaz
patlama
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Katar'ın en büyük doğal gaz tesislerinden birinde meydana gelen patlama ülkeyi alarma geçirdi.Katar İçişleri Bakanlığı, pazar gecesi Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki Barzan yerel gaz tesisinde yaşanan teknik kazada en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 kişinin yaralandığını duyurdu.Patlamanın ardından bölgede büyük bir yangın çıkarken, olayın etkisinin başkent Doha'nın bazı bölgelerinde de hissedildiği bildirildi.Patlamanın nedeni araştırılıyorKatar Enerji Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi, olayın bir sabotaj ya da saldırı olmadığını belirterek, "Bu bir kazaydı, sabotaj veya düşmanca bir eylem söz konusu değil." dedi.Al-Kaabi, patlamanın nedeninin araştırıldığını ve çevresel bir risk bulunmadığını söyledi.Yetkililer, tesisteki üretimin Aralık 2025'te acil bakım çalışmaları nedeniyle tamamen durdurulduğunu, faaliyetlerin ise yalnızca iki gün önce yeniden başlatıldığını açıkladı.Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandıKatar makamları, patlamada yaşamını yitiren kişilerin tamamının Hindistan ve Pakistan vatandaşı olduğunu bildirdi.Hindistan'ın Doha Büyükelçiliği de hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerine destek sağlamak için Katar makamlarıyla temas halinde olduklarını açıkladı.Patlamanın meydana geldiği Ras Laffan Limanı, dünyanın en büyük yapay limanı ve en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat tesisine ev sahipliği yapıyor.Katar yönetimi, tesisin ne zaman yeniden faaliyete geçeceğinin henüz net olmadığını açıkladı.Daha önce İran ile yaşanan çatışmalar sırasında hasar gördüğü belirtilen tesis, küresel enerji piyasaları açısından stratejik önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ebola-salgininda-kritik-esik-vaka-sayisi-bini-gecti-1106698810.html
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ortadoğu, katar, doha, doğal gaz, patlama
ortadoğu, katar, doha, doğal gaz, patlama

Katar'da büyük patlama: En az 13 kişi hayatını kaybetti

19:18 22.06.2026
© AP Photo / Maneesh BakshiThis April 4, 2009, file photo, shows a gas production facility at Ras Laffan, Qatar
This April 4, 2009, file photo, shows a gas production facility at Ras Laffan, Qatar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Maneesh Bakshi
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Katar'ın en büyük doğal gaz tesislerinden birinde meydana gelen patlamada en az 13 kişi öldü, 66 kişi yaralandı. Yetkililer, olayın sabotaj değil teknik bir kaza olduğunu açıkladı.
Katar'ın en büyük doğal gaz tesislerinden birinde meydana gelen patlama ülkeyi alarma geçirdi.
Katar İçişleri Bakanlığı, pazar gecesi Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki Barzan yerel gaz tesisinde yaşanan teknik kazada en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 kişinin yaralandığını duyurdu.
Patlamanın ardından bölgede büyük bir yangın çıkarken, olayın etkisinin başkent Doha'nın bazı bölgelerinde de hissedildiği bildirildi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor

Katar Enerji Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi, olayın bir sabotaj ya da saldırı olmadığını belirterek, "Bu bir kazaydı, sabotaj veya düşmanca bir eylem söz konusu değil." dedi.
Al-Kaabi, patlamanın nedeninin araştırıldığını ve çevresel bir risk bulunmadığını söyledi.
Yetkililer, tesisteki üretimin Aralık 2025'te acil bakım çalışmaları nedeniyle tamamen durdurulduğunu, faaliyetlerin ise yalnızca iki gün önce yeniden başlatıldığını açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı

Katar makamları, patlamada yaşamını yitiren kişilerin tamamının Hindistan ve Pakistan vatandaşı olduğunu bildirdi.
Hindistan'ın Doha Büyükelçiliği de hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerine destek sağlamak için Katar makamlarıyla temas halinde olduklarını açıkladı.
Patlamanın meydana geldiği Ras Laffan Limanı, dünyanın en büyük yapay limanı ve en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat tesisine ev sahipliği yapıyor.
Katar yönetimi, tesisin ne zaman yeniden faaliyete geçeceğinin henüz net olmadığını açıkladı.
Daha önce İran ile yaşanan çatışmalar sırasında hasar gördüğü belirtilen tesis, küresel enerji piyasaları açısından stratejik önem taşıyor.
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