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İsrail basını: Netanyahu her şeyini Trump’a yatırdı, rulet masasında kaybetti
İsrail basını: Netanyahu her şeyini Trump’a yatırdı, rulet masasında kaybetti
Sputnik Türkiye
İsrail basınında yer alan analizde Netanyahu’nun ‘kumar oynadığı’ ve ‘kaybettiği’ belirtilirken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in eleştirilerinin ‘aşağılayıcı’ olduğu belirtildi. Detaylar haberde...
2026-06-22T15:38+0300
2026-06-22T15:38+0300
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Yedioth Ahronot gazetesinin internet sitesi Ynet News “İsrail’in stratejik konumu hiç bu kadar kötü olmamıştı. Ne Bağımsızlık Savaşı’nda ne de Yom Kippur Savaşı’nın ilk korkunç günlerinde” şeklinde başlayan analize şöyle devam etti:JD Vance’in eleştirisi: ‘Aşağılayıcı basın toplantısı’Analizde, “En kötüsü ise İran’la imzalanan teslimiyet anlaşmasının, Lübnan’daki savaşa son verilmesi maddesi içermesi” denilirken eklendi:ABD ile ilişki sorgulandı: Netanyahu’nun Washington’a gitmesi şartAnalizde “Trump yönetimiyle açık bir çatışmayı İsrail kaldıramaz. Ancak Washington’a, üzerinde uzlaşamayacağı temel çıkarlarını anlatmak zorunda. Lübnan-İran bağlantısı en net örnek: Hizbullah’a karşı İsrail’in hareket özgürlüğü, İran vetosuyla sınırlanamaz” yorumu yapılırken şunlar da eklendi:
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benyamin netanyahu, kumar, donald trump
benyamin netanyahu, kumar, donald trump

İsrail basını: Netanyahu her şeyini Trump’a yatırdı, rulet masasında kaybetti

15:38 22.06.2026
© AA / Stringer İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
 İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© AA / Stringer
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İsrail basınında yer alan analizde Netanyahu’nun ‘kumar oynadığı’ ve ‘kaybettiği’ belirtilirken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in eleştirilerinin ‘aşağılayıcı’ olduğu belirtildi. Analizde ayrıca Netanyahu’nun biran önce Washington’a giderek Lübnan konusunda ‘Trump ile sessizce anlaşmasının şart’ olduğu belirtildi.
Yedioth Ahronot gazetesinin internet sitesi Ynet News “İsrail’in stratejik konumu hiç bu kadar kötü olmamıştı. Ne Bağımsızlık Savaşı’nda ne de Yom Kippur Savaşı’nın ilk korkunç günlerinde” şeklinde başlayan analize şöyle devam etti:

Haziran 2026’da İsrail, dışarıdan yenemediği güçlü ve kararlı düşmanlarla karşı karşıya kalmakla kalmıyor. Aynı zamanda en sağlam destek direği olan ABD’yi de yavaş yavaş kaybediyor.

On yıldır Başbakan Benjamin Netanyahu tüm fişlerini Donald Trump’a yatırdı. Trump’la birlikte İran’daki rejimini devirebileceğini kumar oynadı. Bu süreçte, özellikle Ocak 2025’teki yönetim değişikliğinden önce Demokrat Parti ile çatıştı ve Batı dünyasının büyük bölümünün desteğini kaybetti.

JD Vance’in eleştirisi: ‘Aşağılayıcı basın toplantısı’

Analizde, “En kötüsü ise İran’la imzalanan teslimiyet anlaşmasının, Lübnan’daki savaşa son verilmesi maddesi içermesi” denilirken eklendi:

İsrail itiraz edince, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in aşağılayıcı bir basın toplantısıyla cevap verdi. Toplantıda Netanyahu kabinesindeki bakanların Trump’a yönelik sözde saldırılarına sert eleştiriler yöneltildi.

Oysa Netanyahu kabinesinden hiçbir bakan Trump’a kişisel saldırı yapmamıştı. Eleştirilen, anlaşmanın içeriğiydi. Trump’a kişisel hakaret edenler ise özellikle Channel 14 sunucuları, bilhassa Yinon Magal’dı. Magal, Trump’a “kaybeden”, Vance’e “pislik” demiş, Steve Witkoff ve Jared Kushner’e de küfretmişti.

Vance basın toplantısında bir de 'bel altından' vurdu ve Amerikan vergi mükelleflerinin İsrail’in füze savunma sistemlerinin maliyetinin üçte ikisini karşıladığını vurguladı.

ABD ile ilişki sorgulandı: Netanyahu’nun Washington’a gitmesi şart

Analizde “Trump yönetimiyle açık bir çatışmayı İsrail kaldıramaz. Ancak Washington’a, üzerinde uzlaşamayacağı temel çıkarlarını anlatmak zorunda. Lübnan-İran bağlantısı en net örnek: Hizbullah’a karşı İsrail’in hareket özgürlüğü, İran vetosuyla sınırlanamaz” yorumu yapılırken şunlar da eklendi:

Önümüzdeki günlerde ABD yönetiminden Lübnan’dan çekilme yönünde artan baskı bekleniyor. Her IDF operasyonu Tahran’dan Hürmüz Boğazı’nı kapatma veya balistik füze saldırılarını yenileme tehdidi getiriyor. Amerikalılar bunu anladı ve güney Lübnan’daki İsrail varlığının İran’la patlamaya yol açabileceğini görüyor.

Bu nedenle Netanyahu’nun Washington’a gidip Trump’la İran ve Lübnan’daki kampanya konusunda sessiz anlaşmalara varması şart. İsrail’in son büyük dostuyla kavga etme lüksü yok; bu dost son dönemde büyük hayal kırıklığı yaşatsa bile.

Kudüs’te yetkililer, ABD ara seçimleri sonrası ve yakıt fiyatları düşünce İran’a karşı yeni bir fırsat bekliyor. Netanyahu Trump’la bu konuda anlaşma sağlarsa, son günlerdeki aşağılanmaları biraz daha kolay yutmak mümkün olabilir.

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