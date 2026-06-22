https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/israil-basini-netanyahu-her-seyini-trumpa-yatirdi-rulet-masasinda-kaybetti-1106697253.html

İsrail basını: Netanyahu her şeyini Trump’a yatırdı, rulet masasında kaybetti

İsrail basını: Netanyahu her şeyini Trump’a yatırdı, rulet masasında kaybetti

Sputnik Türkiye

İsrail basınında yer alan analizde Netanyahu’nun ‘kumar oynadığı’ ve ‘kaybettiği’ belirtilirken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in eleştirilerinin ‘aşağılayıcı’ olduğu belirtildi. Detaylar haberde...

2026-06-22T15:38+0300

2026-06-22T15:38+0300

2026-06-22T15:38+0300

dünya

benyamin netanyahu

kumar

donald trump

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Yedioth Ahronot gazetesinin internet sitesi Ynet News “İsrail’in stratejik konumu hiç bu kadar kötü olmamıştı. Ne Bağımsızlık Savaşı’nda ne de Yom Kippur Savaşı’nın ilk korkunç günlerinde” şeklinde başlayan analize şöyle devam etti:JD Vance’in eleştirisi: ‘Aşağılayıcı basın toplantısı’Analizde, “En kötüsü ise İran’la imzalanan teslimiyet anlaşmasının, Lübnan’daki savaşa son verilmesi maddesi içermesi” denilirken eklendi:ABD ile ilişki sorgulandı: Netanyahu’nun Washington’a gitmesi şartAnalizde “Trump yönetimiyle açık bir çatışmayı İsrail kaldıramaz. Ancak Washington’a, üzerinde uzlaşamayacağı temel çıkarlarını anlatmak zorunda. Lübnan-İran bağlantısı en net örnek: Hizbullah’a karşı İsrail’in hareket özgürlüğü, İran vetosuyla sınırlanamaz” yorumu yapılırken şunlar da eklendi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/yaklasik-18-saat-surdu-iran-heyeti-isvicreden-ayrildi-abd-ile-gorusmelerde-son-durum-1106689239.html

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benyamin netanyahu, kumar, donald trump