Hürmüz sonrası senaryo: Körfez enerjisi karadan taşınabilir

“Trump açıklamasında, ateşkes dönemi boyunca Hürmüz Boğazı’nda 60 gün süreyle hiçbir geçiş ücreti alınmayacağını söyledi. Ayrıca bu sürenin sonunda da anlaşma tamamlanmadığı sürece herhangi bir ücret uygulanmayacağını belirtti. Aslında burada verdiği mesaj şu; 60 günlük süre boyunca boğazın açık tutulmasının garantisi benim diyor. Boğazın açık tutulacağını garanti eden devletin garantörlüğü sona erdi. Bundan sonra İran istediği zaman boğazı kapatabilir, istediği zaman açabilir. Bu nedenle geçişlerin ücretli mi ücretsiz mi olacağı tartışmasından önce, geçişlerin devam edip etmeyeceği daha önemli hale gelmiş durumda. İran tarafı, İsrail’e ait gemilerin boğaz açık da olsa kapalı da olsa geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu. Bu, bölgedeki ticaret ve enerji taşımacılığı açısından önemli bir gelişme.”