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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/hurmuz-sonrasi-senaryo-korfez-enerjisi-karadan-tasinabilir--1106684674.html
Hürmüz sonrası senaryo: Körfez enerjisi karadan taşınabilir
Hürmüz sonrası senaryo: Körfez enerjisi karadan taşınabilir
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmeleri değerlendirdi. Trump’ın geçiş ücretleriyle ilgili... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T10:23+0300
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radyo
radyo sputnik
hürmüz boğazı
körfez
beşar esad
suriye
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Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin enerji piyasaları açısından yeni bir dönemin habercisi olduğunu söyledi. Trump’ın ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarını değerlendiren Çağatay, boru hattı projelerinin öne çıkabileceğini söyledi.‘Trump, Hürmüz’ün açık kalmasının garantisinin kendisi olduğunu söyledi’Trump’ın ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarına değinen Çağatay, şu ifadeleri kullandı:‘Körfez ülkeleri yeni enerji koridorlarına yönelebilir’Hürmüz Boğazı’nda yaşanan belirsizliklerin alternatif güzergâhları gündeme getirdiğini belirten Çağatay, şu ifadeleri kullandı:‘Suriye savaşının temel nedenlerinden biri enerji koridorlarıydı’Enerji hatlarının geçmişteki bölgesel gelişmeler üzerindeki etkisine de değinen Çağatay, şu değerlendirmede bulundu:
hürmüz boğazı
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Ali Çağatay
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radyo, radyo, radyo sputnik, hürmüz boğazı, körfez, beşar esad, suriye
radyo, radyo, radyo sputnik, hürmüz boğazı, körfez, beşar esad, suriye

Hürmüz sonrası senaryo: Körfez enerjisi karadan taşınabilir

10:23 22.06.2026
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmeleri değerlendirdi. Trump’ın geçiş ücretleriyle ilgili açıklamalarını yorumlayan Çağatay, bölgede yaşanan belirsizliğin Körfez ülkelerini yeni enerji güzergâhları aramaya yönelteceğini söyledi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin enerji piyasaları açısından yeni bir dönemin habercisi olduğunu söyledi. Trump’ın ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarını değerlendiren Çağatay, boru hattı projelerinin öne çıkabileceğini söyledi.

‘Trump, Hürmüz’ün açık kalmasının garantisinin kendisi olduğunu söyledi’

Trump’ın ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarına değinen Çağatay, şu ifadeleri kullandı:
“Trump açıklamasında, ateşkes dönemi boyunca Hürmüz Boğazı’nda 60 gün süreyle hiçbir geçiş ücreti alınmayacağını söyledi. Ayrıca bu sürenin sonunda da anlaşma tamamlanmadığı sürece herhangi bir ücret uygulanmayacağını belirtti. Aslında burada verdiği mesaj şu; 60 günlük süre boyunca boğazın açık tutulmasının garantisi benim diyor. Boğazın açık tutulacağını garanti eden devletin garantörlüğü sona erdi. Bundan sonra İran istediği zaman boğazı kapatabilir, istediği zaman açabilir. Bu nedenle geçişlerin ücretli mi ücretsiz mi olacağı tartışmasından önce, geçişlerin devam edip etmeyeceği daha önemli hale gelmiş durumda. İran tarafı, İsrail’e ait gemilerin boğaz açık da olsa kapalı da olsa geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu. Bu, bölgedeki ticaret ve enerji taşımacılığı açısından önemli bir gelişme.”

‘Körfez ülkeleri yeni enerji koridorlarına yönelebilir’

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan belirsizliklerin alternatif güzergâhları gündeme getirdiğini belirten Çağatay, şu ifadeleri kullandı:
“Kartacalı Hannibal’ın dediği gibi ya bir yol bulmalıyız ya da bir yol yapmalıyız. Hürmüz’de risk arttığına göre Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin önünde yeni bir seçenek bulunuyor. Petrol ve doğalgazı tankerlerle değil, karadan uzanacak boru hatlarıyla taşımak. Basra Körfezi’nden ve Hürmüz üzerinden taşınan petrol ile doğalgazın karaya çıkarılması ve yeni boru hatlarıyla farklı güzergâhlara yönlendirilmesi planlanabilir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde bölgeye çok büyük enerji yatırımları gelebilir.”

‘Suriye savaşının temel nedenlerinden biri enerji koridorlarıydı’

Enerji hatlarının geçmişteki bölgesel gelişmeler üzerindeki etkisine de değinen Çağatay, şu değerlendirmede bulundu:
“Beşar Esad, Katar doğalgazı ve petrolünün kendi topraklarından Avrupa’ya taşınmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı. Suriye’de yaşanan gelişmelerin altında yatan temel nedenlerden biri de Körfez enerji kaynaklarının Avrupa’ya ulaştırılmasına yönelik projelerdi. ABD’nin bölgedeki enerji varlığını boru hatlarıyla Avrupa’ya taşıma planı uzun yıllardır gündemde olan bir projedir.”
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