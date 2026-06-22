https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/guney-kibrista-kan-donduran-cinayet-kacirilan-universite-ogrencisi-olu-bulundu-1106689459.html

Güney Kıbrıs'ta kan donduran cinayet: Kaçırılan üniversite öğrencisi ölü bulundu

Güney Kıbrıs'ta kan donduran cinayet: Kaçırılan üniversite öğrencisi ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Güney Kıbrıs'ta 12 Haziran'dan beri kayıp olan Bangladeşli üniversite öğrencisi Emon, Kofinou bölgesinde ölü bulundu. Yunanistan'daki babasından 35 bin euro... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T12:44+0300

2026-06-22T12:44+0300

2026-06-22T12:44+0300

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Güney Kıbrıs'ta yükseköğrenim gören ve 12 Haziran tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Bangladeşli üniversite öğrencisi Sahruar Ahmed Emon'dan acı haber geldi. Günlerdir süren arama çalışmalarının ardından, talihsiz gencin cansız bedeni Kofinou bölgesinde bulundu. Rum polisi tarafından yapılan ilk incelemelerde, Emon’un üzerinde bıçak izleri tespit edilmesine rağmen asıl ölüm nedeninin boğulma olduğu belirlendi.Vahşi cinayette akranı gözaltına alındıGüney Kıbrıs cinayet haberiyle sarsılırken, yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında cinayet zanlısı olarak yine 22 yaşında olan Bangladeş uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı, Sahruar Ahmed Emon'un cesedini gizlediği yeri polise gösterdi. Ayrıca zanlının üzerinde yapılan aramada, öldürülen öğrenciye ait cep telefonu ele geçirildi."Parayı vermezseniz böbreğini alırız" tehdidiKorkunç olayın perde arkasından ise organize bir fidye planı çıktı. Üniversite öğrencisinin kaçırılmasının ardından, Yunanistan'da ikamet eden babasına internet üzerinden tehdit ve fidye mesajları gönderildiği saptandı. Kimliği belirsiz kişilerin acılı babadan önce pazar gününe kadar 10 bin euro, ardından pazartesi gününe kadar 25 bin euro olmak üzere toplamda 35 bin euro fidye talep ettiği öğrenildi. Mesajlarda, paranın ödenmemesi durumunda gencin böbreğinin çalınacağı yönünde vahşi tehditlerin yer aldığı bildirildi.Çaresiz babanın i̇nternet üzerinden yalvarışıFidye talebi sonrası internet üzerinden saldırganlara yanıt veren çaresiz babanın mesajları ortaya çıktı. Çocuğunu kurtarmak için zaman kazanmaya çalışan babanın, "Mesajınızı aldık. Durumu ayarlamaya ve istediğinizi yapmaya çalışıyoruz. Lütfen kötü bir şey yapmayın. Ya güncel bir fotoğrafını göndermenizi ya da kısa bir sesli mesaj göndermesine izin vermenizi rica ediyoruz. İş birliği yapıyoruz ve biraz zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandığı öğrenildi.Bangladeş hükümeti sorumlular i̇çin adalet i̇stediKıbrıs'ı ayağa kaldıran olayın ardından Bangladeş hükümeti de resmi bir açıklama yayımladı. Hükümet, vatandaşının vahşice katledilmesiyle ilgili Güney Kıbrıs'ta kaçırılan öğrenci cinayetinin tüm yönleriyle ve karanlık noktalarıyla aydınlatılmasını, tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılarak adalet önüne çıkarılmasını talep etti. Rum polisinin çok yönlü soruşturması ve dijital incelemeleri devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/yaklasik-18-saat-surdu-iran-heyeti-isvicreden-ayrildi-abd-ile-gorusmelerde-son-durum-1106689239.html

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