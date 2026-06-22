https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/6-ay-6-bin-kilometre-duzenlemesinin-detaylari-neler--1106695667.html
‘6 Ay 6 Bin Kilometre’ düzenlemesinin detayları neler?
‘6 Ay 6 Bin Kilometre’ düzenlemesinin detayları neler?
Sputnik Türkiye
Gün Ortası’nda Ticaret Bakanlığı’nın uzatma kararı aldığı ‘6 Ay 6 Bin Kilometre’ düzenlemesiyle ilgili detaylar paylaşan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T15:10+0300
2026-06-22T15:10+0300
2026-06-22T15:10+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
ticaret bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Ticaret Bakanlığı’nın '6 Ay 6 Bin Kilometre' düzenlemesini 1 Ocak 2027'ye kadar uzatmasıyla ilgili detaylar paylaştı.Düzenleme kapsamında otomotiv ticareti yapan yetkili bayiler, oto galeriler ve ticari nitelikteki şahısların, satın aldıkları sıfır araçları tescil tarihinden itibaren 6 ay geçmeden ve 6 bin kilometreyi doldurmadan ikinci el olarak satamayacağı bilgisini paylaşan Aslan, Bakanlığın kayıt dışı satıcılarla stokçuların önünü kesmeyi amaçladığını söyledi."Dengelenme süreci tam olarak tamamlanamadı"Düzenlemenin dönemsel olarak uzatıldığını kaydeden Aslan, “Bakanlığın bu süreyi doğrudan 1 Ocak 2027'ye kadar uzatması, piyasadaki dengelenme sürecinin henüz tam olarak tamamlanmadığını gösteriyor. Otomotiv piyasasında son dönemde yaşanan durgunluk, nakit sıkışıklığı ve fiyatların belli bir seviyede stabilize olması bu tür önlemler sayesinde sağlandı. Bakanlık, uygulamanın gevşetilmesi durumunda fiyatların yeniden manipülatif şekilde tırmanmasından endişe ediyor” dedi.Aslan; uzatma kararıyla, ikinci el araç fiyatlarındaki köpüğün yeniden oluşmasının engellenmesinin ve bayilerde araç bulma sorununun çözülmesinin amaçlandığını kaydetti.Öte yandan Ticaret Bakanlığı konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi."Bu doğrultuda, '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi ile ilan kısıtlaması uygulamalarının süreleri Bakanlığımızca 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2027'ye kadar yürürlükte kalacaktır. Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmaksızın üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeye aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir. Bakanlık olarak otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını korumak, adil ve dengeli bir piyasa yapısını güçlendirmek, kayıt dışılıkla mücadele etmek ve tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla denetim ve düzenleme faaliyetlerimizi titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz”
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, ticaret bakanlığı
radyo sputnik, radyo, radyo, ticaret bakanlığı
‘6 Ay 6 Bin Kilometre’ düzenlemesinin detayları neler?
Gün Ortası’nda Ticaret Bakanlığı’nın uzatma kararı aldığı ‘6 Ay 6 Bin Kilometre’ düzenlemesiyle ilgili detaylar paylaşan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, “Bu karar piyasadaki dengelenme sürecinni tam olarak tamamlanmadığını gösteriyor” dedi.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Ticaret Bakanlığı’nın '6 Ay 6 Bin Kilometre' düzenlemesini 1 Ocak 2027'ye kadar uzatmasıyla ilgili detaylar paylaştı.
Düzenleme kapsamında otomotiv ticareti yapan yetkili bayiler, oto galeriler ve ticari nitelikteki şahısların, satın aldıkları sıfır araçları tescil tarihinden itibaren 6 ay geçmeden ve 6 bin kilometreyi doldurmadan ikinci el olarak satamayacağı bilgisini paylaşan Aslan, Bakanlığın kayıt dışı satıcılarla stokçuların önünü kesmeyi amaçladığını söyledi.
"Dengelenme süreci tam olarak tamamlanamadı"
Düzenlemenin dönemsel olarak uzatıldığını kaydeden Aslan, “Bakanlığın bu süreyi doğrudan 1 Ocak 2027'ye kadar uzatması, piyasadaki dengelenme sürecinin henüz tam olarak tamamlanmadığını gösteriyor. Otomotiv piyasasında son dönemde yaşanan durgunluk, nakit sıkışıklığı ve fiyatların belli bir seviyede stabilize olması bu tür önlemler sayesinde sağlandı. Bakanlık, uygulamanın gevşetilmesi durumunda fiyatların yeniden manipülatif şekilde tırmanmasından endişe ediyor” dedi.
Aslan; uzatma kararıyla, ikinci el araç fiyatlarındaki köpüğün yeniden oluşmasının engellenmesinin ve bayilerde araç bulma sorununun çözülmesinin amaçlandığını kaydetti.
Öte yandan Ticaret Bakanlığı konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi.
"Bu doğrultuda, '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi ile ilan kısıtlaması uygulamalarının süreleri Bakanlığımızca 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2027'ye kadar yürürlükte kalacaktır. Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmaksızın üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeye aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir. Bakanlık olarak otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını korumak, adil ve dengeli bir piyasa yapısını güçlendirmek, kayıt dışılıkla mücadele etmek ve tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla denetim ve düzenleme faaliyetlerimizi titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz”