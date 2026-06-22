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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/-pezeskiyan-ayrismaya-yol-acacak-her-mesaj-dusmanin-degirmenine-su-tasimaktir-1106696626.html
Pezeşkiyan: Ayrışmaya yol açacak her mesaj, düşmanın değirmenine su taşımaktır
Pezeşkiyan: Ayrışmaya yol açacak her mesaj, düşmanın değirmenine su taşımaktır
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yapılan müzakereler sonrasındaki ilk açıklamasında ülke içinde ayrışmaya yol açacak mesajlardan kaçınılması... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T15:28+0300
2026-06-22T15:28+0300
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran'daki Liderler Konferans Salonu'nda Ulusal Esnaf Günü münasebetiyle hitap etti.Pezeşkiyan, dün İsviçre'de ABD ile yapılan müzakerelere taviz vermeden gittiklerini belirtti.Ülke içerisinde ABD ile müzakere sürecine karşı yapılan eleştirilere dikkati çeken İran Cumhurbaşkanı, "Ayrışma ve bölünmeye yol açacak her mesaj, düşmanın değirmenine su taşımaktır. Bugüne kadar böylesine bir uzlaşı ortamı hiç oluşmamıştı" ifadelerini kullandı.Müzakerelerde karşı tarafın İran'ın haklarını görmezden gelmesi durumunda geri adım atmayacaklarını dile getiren Pezeşkiyan, bu süreçte İran'ın isteği üzerine ABD'nin Lübnan'da geri adım attığını ve bazı olumlu gelişmelerin yaşandığını söyledi.İran-ABD arasında İsviçre’de mutabakat zaptı görüşmeleriİran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre’de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran’da tamamlandı.Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alındı.Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirildi.Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedildi.Öte yandan İranlı yetkililer, İsrail’in işgalini sürdürdüğü Lübnan’daki çatışmayı sonlandırmak için görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Lübnan’da, ateşkesi izlemek için yeni bir mekanizma kurulacağı ve İran’ın bu mekanizmaya temsilci göndereceği bilgisine yer verildi.İran ile ABD heyetlerinin teknik görüşmeleri sürdürmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/yaklasik-18-saat-surdu-iran-heyeti-isvicreden-ayrildi-abd-ile-gorusmelerde-son-durum-1106689239.html
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i̇ran, abd, mesud pezeşkiyan, i̇sviçre, haberler
i̇ran, abd, mesud pezeşkiyan, i̇sviçre, haberler

Pezeşkiyan: Ayrışmaya yol açacak her mesaj, düşmanın değirmenine su taşımaktır

15:28 22.06.2026
© İran Cumhurbaşkanlığı - HandoutPezeşkiyan
Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© İran Cumhurbaşkanlığı - Handout
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yapılan müzakereler sonrasındaki ilk açıklamasında ülke içinde ayrışmaya yol açacak mesajlardan kaçınılması gerektiğini söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran'daki Liderler Konferans Salonu'nda Ulusal Esnaf Günü münasebetiyle hitap etti.
Pezeşkiyan, dün İsviçre'de ABD ile yapılan müzakerelere taviz vermeden gittiklerini belirtti.
Ülke içerisinde ABD ile müzakere sürecine karşı yapılan eleştirilere dikkati çeken İran Cumhurbaşkanı, "Ayrışma ve bölünmeye yol açacak her mesaj, düşmanın değirmenine su taşımaktır. Bugüne kadar böylesine bir uzlaşı ortamı hiç oluşmamıştı" ifadelerini kullandı.
Müzakerelerde karşı tarafın İran'ın haklarını görmezden gelmesi durumunda geri adım atmayacaklarını dile getiren Pezeşkiyan, bu süreçte İran'ın isteği üzerine ABD'nin Lübnan'da geri adım attığını ve bazı olumlu gelişmelerin yaşandığını söyledi.

İran-ABD arasında İsviçre’de mutabakat zaptı görüşmeleri

İran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre’de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran’da tamamlandı.
Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alındı.
Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirildi.
Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedildi.
Öte yandan İranlı yetkililer, İsrail’in işgalini sürdürdüğü Lübnan’daki çatışmayı sonlandırmak için görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Lübnan’da, ateşkesi izlemek için yeni bir mekanizma kurulacağı ve İran’ın bu mekanizmaya temsilci göndereceği bilgisine yer verildi.
İran ile ABD heyetlerinin teknik görüşmeleri sürdürmesi planlanıyor.
Kalibaf, Arakçi, İran - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
DÜNYA
Yaklaşık 18 saat sürdü, İran heyeti İsviçre’den ayrıldı: ABD ile görüşmelerde son durum
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