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Ankara'da 'değnekçi' operasyonu: 30 gözaltı
Ankara'da 'değnekçi' operasyonu: 30 gözaltı
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Ankara'da "değnekçi" diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. 21.06.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri en üst seviyede sürdürülüyor.Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentteki korsan otoparkçılara yönelik operasyon düzenlendi.Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler, şüphelilerin kentteki bazı cadde, sokak ve işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladığını tespit etti.Düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise kentte yasa dışı otoparkçılık yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kamuya açık alanlarda "park ücreti" talep edilmesinin yasa dışı olduğu belirtilerek, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/istanbulda-2-ilcede-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1106663903.html
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Ankara'da 'değnekçi' operasyonu: 30 gözaltı

09:32 21.06.2026
© AAAnkara'da 'değnekçi' operasyonu: 30 gözaltı
Ankara'da 'değnekçi' operasyonu: 30 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
© AA
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Ankara'da "değnekçi" diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri en üst seviyede sürdürülüyor.
Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentteki korsan otoparkçılara yönelik operasyon düzenlendi.
© AAAnkara'da 'değnekçi' operasyonu: 30 gözaltı
Ankara'da 'değnekçi' operasyonu: 30 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
Ankara'da 'değnekçi' operasyonu: 30 gözaltı
© AA
Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler, şüphelilerin kentteki bazı cadde, sokak ve işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise kentte yasa dışı otoparkçılık yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.
© AAAnkara'da 'değnekçi' operasyonu: 30 gözaltı
Ankara'da 'değnekçi' operasyonu: 30 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
Ankara'da 'değnekçi' operasyonu: 30 gözaltı
© AA
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kamuya açık alanlarda "park ücreti" talep edilmesinin yasa dışı olduğu belirtilerek, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
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