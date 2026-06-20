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Isparta'da tur otobüsünün devrildiği kazada 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Isparta'da tur otobüsünün devrildiği kazada 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı. 20.06.2026, Sputnik Türkiye
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Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 BFT 431 plakalı tur otobüsü, Isparta-Konya kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde devrildi.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.Otobüsün Konya'dan Isparta'ya gezi turu için geldiği öğrenildi
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türkiye, isparta, kaza, otobüs
türkiye, isparta, kaza, otobüs

Isparta'da tur otobüsünün devrildiği kazada 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

21:18 20.06.2026
© AA / Hüseyin AksoyIsparta'da tur otobüsünün devrildiği kazada 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Isparta'da tur otobüsünün devrildiği kazada 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
© AA / Hüseyin Aksoy
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 BFT 431 plakalı tur otobüsü, Isparta-Konya kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Otobüsün Konya'dan Isparta'ya gezi turu için geldiği öğrenildi
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