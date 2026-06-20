https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/ispartada-tur-otobusunun-devrildigi-kazada-4-kisi-oldu-15-kisi-yaralandi-1106663415.html
Isparta'da tur otobüsünün devrildiği kazada 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Isparta'da tur otobüsünün devrildiği kazada 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı. 20.06.2026, Sputnik Türkiye
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Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 BFT 431 plakalı tur otobüsü, Isparta-Konya kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde devrildi.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.Otobüsün Konya'dan Isparta'ya gezi turu için geldiği öğrenildi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/alzheimer-riskinin-ilk-isaretleri-gozlerde-ortaya-cikabilir-1106662790.html
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türkiye, isparta, kaza, otobüs
türkiye, isparta, kaza, otobüs
Isparta'da tur otobüsünün devrildiği kazada 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 BFT 431 plakalı tur otobüsü, Isparta-Konya kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Otobüsün Konya'dan Isparta'ya gezi turu için geldiği öğrenildi