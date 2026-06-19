Yazar Reha Bilge: Tevfik Fikret yalnızca şair değil, önemli bir ressamdı
İSBAK Genel Müdürü Erdem Samut: Yapay zekayı kullanmayı bilmeyenlerin işi riskte
Abone ol
Yazar Reha Bilge, Radyo Sputnik’te yayınlanan Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk oldu. Tevfik Fikret’in yaşamını, sanatçı kimliğini ve ölümünün 110. yılı dolayısıyla hazırladığı kitabın ortaya çıkış sürecini anlatan Bilge, şairin edebiyatçı kimliğinin gölgesinde kalan ressam yönünün yeterince bilinmediğini belirtti.
Yazar Reha Bilge, Tevfik Fikret'in ölümünün 100. yılı için hazırladığı kitabın çıkış noktasının, şairin az bilinen ressam kimliği olduğunu anlattı. Galatasaraylılar Derneği Başkanlığı döneminde Aşiyan Müzesi'nde gördüğü eserlerden etkilendiğini söyleyen Bilge, Tevfik Fikret'in sanatçı yönünü daha görünür kılmak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.
‘Tevfik Fikret'in ressam kimliği beni çok etkiledi’
Kitabın hazırlık sürecinin 2005 yılında Aşiyan Müzesi'nde başladığını belirten Bilge, Tevfik Fikret'in yalnızca şair olarak değil, ressam olarak da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi:
“2005 yılında Galatasaraylılar Derneği Başkanı olarak Tevfik Fikret'in ölüm yıldönümü töreni için Aşiyan'a gitmiştim. Müzedeki tabloları ve karakalem çalışmaları görünce çok etkilendim. Karşımda ciddi bir ressam vardı. Açıkçası bunu bilmiyordum. Sadece kültür sanat dünyası değil, Galatasaray camiası içinde de Tevfik Fikret'in bu yönü yeterince bilinmiyordu. Yönetim kuruluna bu konuyu taşıdım ve ilk olarak tablolarını içeren bir kitap yayımladık. Kitapta yalnızca eserler yer alıyordu. O dönem için önemli bir çalışmaydı. Daha sonra Tevfik Fikret'in farklı yönlerini ele alan başka çalışmalar da yaptım.”
‘Yüzüncü ölüm yılı için çalışmalara önceden başladık’
Bilge, Tevfik Fikret'in ölümünün 100. yılı dolayısıyla hazırlanan kitabın çalışmalarına 2024 yılında başladığını belirterek, sanatçı kimliğini merkeze aldıklarını ifade etti:
“2025 yılı Tevfik Fikret'in ölümünün 100. yılıydı. Bu nedenle hazırlıklara bir yıl önceden başladım. İçimden gelen ses bana onun ressam yönüne ağırlık vermem gerektiğini söyledi. Bu kitapta özellikle sanatçı tarafını öne çıkarmaya çalıştık. Fotoğraf çalışmalarını oğlum Tunç Bilge üstlendi. Aşiyan Müzesi'ne defalarca giderek tabloları, eşyaları ve diğer eserleri fotoğrafladı. Müze yönetimi arşivlerini bize açtı ve çalışmalar boyunca büyük destek verdi. Bu sayede çok daha kapsamlı bir eser ortaya çıktı.”