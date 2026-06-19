Yazar Reha Bilge: Tevfik Fikret yalnızca şair değil, önemli bir ressamdı

“2005 yılında Galatasaraylılar Derneği Başkanı olarak Tevfik Fikret'in ölüm yıldönümü töreni için Aşiyan'a gitmiştim. Müzedeki tabloları ve karakalem çalışmaları görünce çok etkilendim. Karşımda ciddi bir ressam vardı. Açıkçası bunu bilmiyordum. Sadece kültür sanat dünyası değil, Galatasaray camiası içinde de Tevfik Fikret'in bu yönü yeterince bilinmiyordu. Yönetim kuruluna bu konuyu taşıdım ve ilk olarak tablolarını içeren bir kitap yayımladık. Kitapta yalnızca eserler yer alıyordu. O dönem için önemli bir çalışmaydı. Daha sonra Tevfik Fikret'in farklı yönlerini ele alan başka çalışmalar da yaptım.”