https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/times-meydaninda-silah-sesleri-yuzlerce-kisi-panik-icinde-kacisti-1106627392.html

Times Meydanı'nda silah sesleri: Yüzlerce kişi panik içinde kaçıştı

Times Meydanı'nda silah sesleri: Yüzlerce kişi panik içinde kaçıştı

Sputnik Türkiye

ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda silah sesleri duyuldu. Olay sırasında meydanda bulunan yüzlerce kişi panik içinde kaçıştı. 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T00:22+0300

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Times Meydanı bölgesinde silah sesleri duyulması üzerine New York Polis Departmanı (NYPD) olayla ilgili soruşturma başlattı.Olayın, Knicks’in şampiyonluk kutlamalarının ardından ve Dünya Kupası nedeniyle bölgede yoğun kalabalığın bulunduğu saatlerde meydana geldiği belirtildi. Görgü tanıklarının paylaştığı görüntülerde, çok sayıda kişinin panik içinde bölgeden kaçtığı görüldü.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, siyah kıyafetli en az iki kişinin ateş açtığı iddia edilirken, olay sırasında çok sayıda silah sesi duyulduğu aktarıldı.NYPD, olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını ve bir ateşli silahın ele geçirildiğini açıkladı. Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

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times meydanı, silah, silahlı saldırı, toplu silahlı saldırı, çatışma, silahlı çatışma, abd