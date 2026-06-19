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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/times-meydaninda-silah-sesleri-yuzlerce-kisi-panik-icinde-kacisti-1106627392.html
Times Meydanı'nda silah sesleri: Yüzlerce kişi panik içinde kaçıştı
Times Meydanı'nda silah sesleri: Yüzlerce kişi panik içinde kaçıştı
Sputnik Türkiye
ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda silah sesleri duyuldu. Olay sırasında meydanda bulunan yüzlerce kişi panik içinde kaçıştı. 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T00:22+0300
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dünya
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silahlı saldırı
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Times Meydanı bölgesinde silah sesleri duyulması üzerine New York Polis Departmanı (NYPD) olayla ilgili soruşturma başlattı.Olayın, Knicks’in şampiyonluk kutlamalarının ardından ve Dünya Kupası nedeniyle bölgede yoğun kalabalığın bulunduğu saatlerde meydana geldiği belirtildi. Görgü tanıklarının paylaştığı görüntülerde, çok sayıda kişinin panik içinde bölgeden kaçtığı görüldü.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, siyah kıyafetli en az iki kişinin ateş açtığı iddia edilirken, olay sırasında çok sayıda silah sesi duyulduğu aktarıldı.NYPD, olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını ve bir ateşli silahın ele geçirildiğini açıkladı. Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210819/new-yorkta-times-meydani-supheli-paket-nedeniyle-bosaltildi-1048169527.html
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times meydanı, silah, silahlı saldırı, toplu silahlı saldırı, çatışma, silahlı çatışma, abd
times meydanı, silah, silahlı saldırı, toplu silahlı saldırı, çatışma, silahlı çatışma, abd

Times Meydanı'nda silah sesleri: Yüzlerce kişi panik içinde kaçıştı

00:22 19.06.2026
© AA / Cem ÖzdelNew York'ta güvenlik tedbirleri üst düzeyde
New York'ta güvenlik tedbirleri üst düzeyde - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AA / Cem Özdel
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ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda silah sesleri duyuldu. Olay sırasında meydanda bulunan yüzlerce kişi panik içinde kaçıştı.
Times Meydanı bölgesinde silah sesleri duyulması üzerine New York Polis Departmanı (NYPD) olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olayın, Knicks’in şampiyonluk kutlamalarının ardından ve Dünya Kupası nedeniyle bölgede yoğun kalabalığın bulunduğu saatlerde meydana geldiği belirtildi. Görgü tanıklarının paylaştığı görüntülerde, çok sayıda kişinin panik içinde bölgeden kaçtığı görüldü.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, siyah kıyafetli en az iki kişinin ateş açtığı iddia edilirken, olay sırasında çok sayıda silah sesi duyulduğu aktarıldı.
NYPD, olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını ve bir ateşli silahın ele geçirildiğini açıkladı. Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.
ABD'nin New York şehrindeki ünlü Times Meydanı, koronavirüs tedbirlerinin ardından boşaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
DÜNYA
New York'ta Times Meydanı şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı
19 Ağustos 2021, 20:16
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