https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/tek-maas-aileleri-yoksulluk-siniri-uzerine-tasiyamiyor-1106647667.html

“Tek maaş, aileleri yoksulluk sınırı üzerine taşıyamıyor”

“Tek maaş, aileleri yoksulluk sınırı üzerine taşıyamıyor”

Sputnik Türkiye

Gün Ortası’nda BİSAM’ın haziran ayı araştırmasından aktarımlar yapan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Türkiye’de kıdeme sahip kişilerin dahi tek maaşla... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T15:58+0300

2026-06-19T15:58+0300

2026-06-19T15:58+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

radyo sputnik

radyo

radyo

birleşik metal-i̇ş araştırma merkezi (bi̇sam)

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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Birleşik Metal İş’in Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM’ın haziran ayı araştırmasından aktarımlar yaptı. Araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 36 bin 42 liraya, yoksulluk sınırının ise 118 bin 404 liraya yükseldiğini belirten Aslan, “Açlık sınırı düzenli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken zaruri gıda ürünlerinin fiyatını temsil ediyor. Yoksulluk sınırı 118 bin 404 lira. Bu rakam aslında bugün Türkiye’de kamuda çalışan kıdemli bir doktor, mühendis ya da profesörün dahi tek başına aldığı maaşla ailesini yoksulluk sınırı üzerine taşıyamadığını gösteriyor” dedi.Aslan, Türkiye'de milyonlarca insanın geçindiği asgari ücret ya da emekli maaşları göz önüne alındığında, iki asgari ücretlinin tam zamanlı çalışarak eve getirdiği toplam paranın dahi bir aileyi açlık sınırının üzerine çıkarmaya yetmediğini ifade etti.“Orta sınıf’ yoksulluk sınırının altında”Aslan, dört kişilik bir eve 118 bin liranın altında para girmesi halinde aile üyelerinin nitelikli eğitim, sağlıklı beslenme ve kültürel etkinliklerden mahrum kalacağını ifade etti. Aslan, “Geliri bu sınırların altında kalan milyonlarca aile, sadece "günü kurtarma" ve hayatta kalma moduna geçtiği için, ülkenin geleceğini oluşturacak nesillerin sosyo-kültürel gelişimi de bu ekonomik krizle birlikte baltalanıyor” diye konuştu.Öte yandan araştırmada, önceden ‘orta sınıf’ olarak adlandırılan memur ve beyaz yakalıların mevcut kira ve enflasyon sarmalında yoksulluk sınırının altında kaldığı belirtildi.

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2026

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, birleşik metal-i̇ş araştırma merkezi (bi̇sam)