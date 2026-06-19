SGK Uzmanı anlattı: Emekliye ÖTV’siz araç mı geliyor?

“Emeklilere ÖTV’siz araç imkanı tartışmaları tekrar gündeme geldi. Bir partinin milletvekili bu konuda teklif verdi. Ama teklifin ilk halinde şu var, öncelik çiftçiler olmak üzere son 5 yıl içinde emekli olmuş Bağ-Kur kapsamındaki esnaf ve sanatkarların yararlanması. Meclis’e yalnızca teklif olarak sunuldu. Tüm emeklilerin önemli bir kısmı bırakın sıfır araç almak günlük yaşam giderlerini bile karşılayamıyor. Emekliliğe bakılmak yerine düşük gelir grubuna göre bakılması daha doğru olabilir. Bu uygulama şu an yok, Meclis bu konuda daha bir görüşme bile yapmadı. Yalnızca bir teklif olarak sunuldu. Sunulan her teklif biliyorsunuz ki görüşülmek ya da onaylanmak zorunda değil.”