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MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/sgk-uzmani-anlatti-emekliye-otvsiz-arac-mi-geliyor-1106650581.html
SGK Uzmanı anlattı: Emekliye ÖTV’siz araç mı geliyor?
SGK Uzmanı anlattı: Emekliye ÖTV’siz araç mı geliyor?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, emekliye ÖTV’siz araçla ilgili verilen kanun teklifini değerlendirdi, merak... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T17:42+0300
2026-06-19T17:42+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
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Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayımlanan “Çalışma Hayatım” programında, emeklilere ÖTV’siz araç imkanıyla ilgili Meclis’e verilen kanun teklifi hakkında doğru bilinen yanlışları anlattı.Elmen, “Bu yalnızca bir teklif olarak sunuldu, sunulan her teklif onaylanmak zorunda değil” dedi.SGK Uzmanı, şöyle konuştu:
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radyo sputnik, radyo, radyo, sgk uzmanı, meclis, bağ-kur, melis elmen, ötv, araç

SGK Uzmanı anlattı: Emekliye ÖTV’siz araç mı geliyor?

17:42 19.06.2026
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
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Melis Elmen
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SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, emekliye ÖTV’siz araçla ilgili verilen kanun teklifini değerlendirdi, merak edilen soruları yanıtladı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayımlanan “Çalışma Hayatım” programında, emeklilere ÖTV’siz araç imkanıyla ilgili Meclis’e verilen kanun teklifi hakkında doğru bilinen yanlışları anlattı.
Elmen, “Bu yalnızca bir teklif olarak sunuldu, sunulan her teklif onaylanmak zorunda değil” dedi.
SGK Uzmanı, şöyle konuştu:
“Emeklilere ÖTV’siz araç imkanı tartışmaları tekrar gündeme geldi. Bir partinin milletvekili bu konuda teklif verdi. Ama teklifin ilk halinde şu var, öncelik çiftçiler olmak üzere son 5 yıl içinde emekli olmuş Bağ-Kur kapsamındaki esnaf ve sanatkarların yararlanması. Meclis’e yalnızca teklif olarak sunuldu. Tüm emeklilerin önemli bir kısmı bırakın sıfır araç almak günlük yaşam giderlerini bile karşılayamıyor. Emekliliğe bakılmak yerine düşük gelir grubuna göre bakılması daha doğru olabilir. Bu uygulama şu an yok, Meclis bu konuda daha bir görüşme bile yapmadı. Yalnızca bir teklif olarak sunuldu. Sunulan her teklif biliyorsunuz ki görüşülmek ya da onaylanmak zorunda değil.”
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