https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/madimak-davasi-aihme-tasindi-33-yildir-yerinde-sayan-adalet-mucadelesi-1106649102.html
Madımak davası AİHM’e taşındı: “33 yıldır yerinde sayan adalet mücadelesi”
Madımak davası AİHM’e taşındı: “33 yıldır yerinde sayan adalet mücadelesi”
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Madımak katliamında hayatını kaybeden Behçet Aysan’ın kızı ve yazar Eren... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T16:24+0300
2026-06-19T16:24+0300
2026-06-19T16:24+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
eren aysan
zeynep altıok
güçlü özgan
avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm)
madımak
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Madımak Katliamı’nda katledilen aydınların çocukları, 33 yıldır karara bağlanmayan dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı. Metin Altıok’ın kızı Zeynep Altıok, Behçet Aysan’ın kızı Eren Aysan, Nesimi Çimen’in oğlu Mazlum Çimen tarafından yapılan başvuruya ilişkin açıklamalarda bulundu.Yeri ve Zamanı’nda Güçlü Özgan’ın konuğu olan ve konuyla ilgili soruları yanıtlayan Eren Aysan, şöyle değerlendirdi:
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Güçlü Özgan
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, eren aysan, zeynep altıok, güçlü özgan, avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm), madımak
radyo sputnik, radyo, radyo, eren aysan, zeynep altıok, güçlü özgan, avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm), madımak
Madımak davası AİHM’e taşındı: “33 yıldır yerinde sayan adalet mücadelesi”
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Madımak katliamında hayatını kaybeden Behçet Aysan’ın kızı ve yazar Eren Aysan oldu. Aysan, Madımak katliamı için AİHM’e başvuru yaptıklarını anlattı.
Madımak Katliamı’nda katledilen aydınların çocukları, 33 yıldır karara bağlanmayan dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı. Metin Altıok’ın kızı Zeynep Altıok, Behçet Aysan’ın kızı Eren Aysan, Nesimi Çimen’in oğlu Mazlum Çimen tarafından yapılan başvuruya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yeri ve Zamanı’nda Güçlü Özgan’ın konuğu olan ve konuyla ilgili soruları yanıtlayan Eren Aysan, şöyle değerlendirdi:
“33 yıl boyunca yerinde saydığımız adalet mücadelesini yaşadık. Sanıkların ısrarla ve bilinçli şekilde yakalanamadığı bir sistemin içinde sınandık. Üstelik bugün cezaevinde kaç Sivas sanığı olduğunu bile bilmiyoruz. Her duruşma birkaç dakika sürdü ve bir rutin haline dönüştü. Bir arpa boyu yol gidemedik. Bu zaman diliminde umutlandığımız zamanlar da oldu ama umudumuzu çöpe attığımız zamanlar da oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden başka yol kalmadı. AİHM’den bir yargı kararı çıkmaz, Türkiye’de iç hukuk yolunun tanzim edilmesine yönelik bir yapı çıkar. Biz buna razı olduk. Türkiye’de katliamlar ve siyasi cinayetlerle ilgili karanlık bir tablo var. Mazlum Çimen, Zeynep Altıok ve ben üç kişi AİHM’e başvurduk. Bizim vicdanımız huzursuz, biz rahatsızız. Bizim vicdanımızın rahatsız olduğu yerde toplum vicdanı da arkamızdan gelir diye inanıyorum”