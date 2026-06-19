Madımak davası AİHM’e taşındı: “33 yıldır yerinde sayan adalet mücadelesi”

“33 yıl boyunca yerinde saydığımız adalet mücadelesini yaşadık. Sanıkların ısrarla ve bilinçli şekilde yakalanamadığı bir sistemin içinde sınandık. Üstelik bugün cezaevinde kaç Sivas sanığı olduğunu bile bilmiyoruz. Her duruşma birkaç dakika sürdü ve bir rutin haline dönüştü. Bir arpa boyu yol gidemedik. Bu zaman diliminde umutlandığımız zamanlar da oldu ama umudumuzu çöpe attığımız zamanlar da oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden başka yol kalmadı. AİHM’den bir yargı kararı çıkmaz, Türkiye’de iç hukuk yolunun tanzim edilmesine yönelik bir yapı çıkar. Biz buna razı olduk. Türkiye’de katliamlar ve siyasi cinayetlerle ilgili karanlık bir tablo var. Mazlum Çimen, Zeynep Altıok ve ben üç kişi AİHM’e başvurduk. Bizim vicdanımız huzursuz, biz rahatsızız. Bizim vicdanımızın rahatsız olduğu yerde toplum vicdanı da arkamızdan gelir diye inanıyorum”